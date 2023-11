La advertencia de un sindicalista a Milei antes de asumir: "La respuesta gremial será..."

Tras el contundente comunicado que emitió el martes el sindicato La Bancaria, este miércoles fue el líder del gremio, Sergio Palazzo, el que se expresó acerca de los dichos de Javier Milei.

El presidente electo aseguró que la Argentina atravesaría un período de estanflación cuando comience su gobierno y el titular de los bancarios hizo una advertencia.



La advertencia de Sergio Palazzo a Javier Milei

Según estimó el líder de La Libertad Avanza (LLA), esa situación será consecuencia del impacto del "reordenamiento fiscal" que encarará sobre la actividad económica.

El sindicalista mendocino, cercano al kirchnerismo, anticipó una "respuesta global" de los gremios en caso de que el futuro mandatario no respete los 15 puntos que le plantearon como "centrales" cuando era candidato.

"Se habla de paritarias libres, de obra pública, de educación pública, del sistema de obra social en el marco de una salud pública, del respeto por el 14 y el 14 bis de la Constitución que es el derecho a huelga y los derechos sociales consagrados", expresó Palazzo en diálogo con AM 750.

"No veo la misma situación que cuando ganó (Mauricio) Macri en el movimiento obrero, veo una firme decisión de sostener esos 15 puntos y no dar un paso atrás. Me imagino que, si pretenden avanzar, la respuesta gremial será global", aseguró.



El sindicalista contó además que formó parte de la reunión que se hizo la semana pasada en la sede de la Uocra con representantes de la CGT, y marcó que hubo dos puntos claves que trataron. El slogan "ni un paso atrás" y la ratificación de los 15 puntos del documento que durante la campaña los sindicatos les entregaron tanto a Milei como al ministro de Economía Sergio Massa, vinculados a que se mantengan los derechos laborales.

En esa línea, Palazzo comparó la situación con la que se vivió al ganar Macri en 2015. "Esta vez Milei dijo exactamente lo que iba a hacer; Macri mintió descaradamente. Así que acá nadie se llame a confundido porque dijo lo que iba a hacer y nosotros hemos planteado estos 15 puntos. Si se vulneran, bueno, habrá una respuesta que tendrá que ser global del movimiento obrero", insistió.



"En alerta": el comunicado de La Bancaria

Ante la demanda de los gobernadores provinciales a Milei para que no disminuya la coparticipación, que se sustancia esencialmente con lo recaudado con el impuesto a las ganancias, La Bancaria reaccionó con un fuerte comunicado.

"¡Alerta!¡Ganancias no se toca!", es el título publicado por el principal sindicato de trabajadores bancarios, muchos de ellos contemplados en la anterior disposición del impuesto a las ganancias, antes de la modificación que envió Massa y fue aprobada por el Congreso.