REPO: ¿qué es y por qué el BCRA no optó por otro tipo de préstamo?

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó hoy en redes por que la colocación del REPO por u$s 3000 millones no implica nueva deuda y cruzó a sus críticos.

El Banco Central anunció esta mañana un REPO por u$s 3000 millones con vencimiento a un año y una tasa de 7,4%.

La operación se concretó para cubrir lo que faltaba de cara al vencimiento del viernes por u$s 4200 millones.

El ministro citó una publicación de una cuenta anónima de X en la que planteaba que “Toto Caputo aprovechó para endeudar nuevamente al país con un préstamo de u$s 3000 millones”.

Caputo salió al cruce de esa publicación y respondió: “Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie. Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit. Como se les caía la cara de vergüenza de ser el gobierno que más deuda tomó en la historia, inventaron el concepto de “financiamiento neto positivo”, e incluso lo festejaban. Es decir, festejaban engañar a la gente y tomar deuda al mismo tiempo!“.

Además, agregó que el Gobierno que encabeza Javier Milei “terminó con el déficit y bajó la deuda consolidada en u$s 50.000 millones”.

Por último, explicó que la operación anunciada este martes consistió en tomar u$s 3000 millones para cancelar casi u$s 4300 millones. “O sea, cancelamos deuda. Equivalente a financiamiento neto negativo, según su jerga”.

Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie. Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit. Como se les caía la cara de vergüenza de ser el gobierno que más deuda tomó en las historia, inventaron el concepto de “financiamiento neto positivo”, e incluso lo festejaban. Es decir,… https://t.co/Nq7eqG5xNk — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 7, 2026

Por último, el ministro chicaneó: “Un concepto que ustedes desconocen, porque siempre se dedicaron a aumentar el déficit y consecuentemente la deuda (300 mil millones mientras gobernaron). Besos para todos y sigan participando”.