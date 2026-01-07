El riesgo país de Argentina cayó a 554 puntos básicos, mínimos desde 2018 poco después de que el Banco Central (BCRA) anunciara un crédito REPO con seis bancos internacionales por u$s 3000 millones. Eso implica que el Gobierno tiene los dólares para hacer frente a los vencimientos del 9 de enero y la reacción del mercado no se hizo esperar.

“El mercado claramente interpreta la noticia como mejora en capacidad de fondeo y cobertura de pagos, reduciendo la percepción de riesgo ARGY e impulsando a los activos argentinos en dólares”, indicó un informe de Guardian Capital.

“El anuncio del REPO con bancos internacionales es una buena noticia, ya que limita la caída de liquidez en dólares con el pago del viernes”, destacaron desde el equipo de Research de PUENTE.

Sin embargo, dado que el Gobierno ya contaba con los fondos para realizar el pago de globales y bonares, no esperan que la noticia tenga un impacto importante en precios, el riesgo país, ni en el mercado.

“Sí quedamos muy atentos a lo que puede suceder del lado de los que cobren el pago, ya que en los últimos dos cupones la reinversión de los fondos en Argentina fue muy limitada”, dijo PUENTE.

Hacia adelante, nos enfocamos en analizar los drivers que pueden llevar a una mayor compresión de la curva soberana, identificando principalmente dos: el acceso a los mercados internacionales y una nueva mejora en la calificación crediticia.

