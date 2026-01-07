El Banco Central acordó este miércoles un REPO con seis bancos internacionales por u$s 3000 millones, que utilizará para pagar este viernes a los bonistas.

Se trata de la tercera operación concertada en la gestión de Santiago Bausili al frente del BCRA. Pero, ¿qué es un REPO y cómo se negocia?

Un REPO, también conocido como “repurchase agreement”, es un acuerdo de recompra entre dos agentes económicos, donde uno le vende un activo a otro, con la promesa de volvérselo a comprar en determinado plazo a un mayor precio, o sea, con una tasa de interés.

A diferencia de otras fuentes de financiamiento, como tomar deuda en el mercado, en el REPO hay una garantía que funciona como colateral. “La diferencia fundamental es que cuando se emite, no entregan una garantía a cambio. Acá sí. El REPO es más seguro para el prestamista”, confía el economista Juan Manuel Telechea.

“Hay un activo que queda en garantía o en posesión del prestador hasta que termine el préstamo. En este REPO que pide el Banco Central, entrega un activo a los bancos internacionales a un cierto precio, y después de un año, el Banco Central le vuelve a comprar a un precio obviamente más caro. Esa diferencia entre un precio y otro es el 7,4% que se cobra de tasa”, explica, por su parte, Federico Machado, economista del OPEN.

Las garantías que el Banco Central acordó dar son los bonos soberanos que vencen en 2035 (AL35) y los títulos con fecha a 2038 (AE38).

“Los bancos se quedan con esos títulos en garantía, lo cual hace que sea más fuerte el compromiso de pago. Técnicamente no se refinanció la deuda con el mercado, porque hacerlo de esta manera implica que la tasa sea más baja, pero porque estás entregando esos títulos a cambio”, agregó Telechea.

LOS REPO pueden pactarse tanto en dólares como en pesos, con bancos internacionales o con entidades locales. “Funciona de la misma forma el mercado de REPO en el sistema financiero local. Un banco le presta pesos a otro a cambio, por ejemplo, de un bono, que queda en posesión del banco que presta hasta que vence el REPO”, agregó Machado.

Las entidades bancarias suelen utilizar estas operaciones para gestionar su liquidez.