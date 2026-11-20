El Gobierno contempló en el proyecto de ley de Presupuesto 2027 que alcanzará, por cuarto año consecutivo, el equilibrio fiscal en las cuentas públicas, con un resultado primario de 1,3% del PBI y uno financiero de 0,2% del PBI. Se trata, en rigor, de uno de los pilares del programa de estabilización impulsado por el presidente Javier Milei.

En ese esquema, uno de los componentes es la continuidad del proceso de reducción de las transferencias no automáticas o discrecionales a las provincias. De acuerdo con un informe del IERAL, para 2027 se prevé una baja del 6% real en estos envíos, al considerar el supuesto de inflación del 18% incluido en el proyecto y una inflación promedio del 21,1%.

“Si se toma como base de comparación 2023, la reducción alcanza el 83%”, estimaron. El ajuste, además, será particularmente intenso sobre las transferencias de capital, que acumularían una baja del 96% entre 2023 y 2027.

La reducción de estas transferencias se convirtió así en uno de los componentes del proceso de ajuste fiscal que lleva adelante la actual gestión desde diciembre de 2023. Su impacto, además, es significativo tanto sobre las cuentas nacionales como sobre las provinciales.

“Comparando el gasto total proyectado para 2027 respecto al registrado en 2023, el gasto primario baja en 5,6% del PBI. De esa reducción, el recorte sobre las transferencias no automáticas a provincias explica alrededor de un 14% del ajuste total”, detalló el IERAL. El instituto agregó que el 40% del ajuste en el gasto provincial entre 2023 y 2027 se explicaría por la caída de los giros discrecionales recibidos desde la Nación.

La estrategia tendrá continuidad el próximo año. De hecho, las transferencias no automáticas alcanzarían su menor nivel de ejecución, dado que el promedio previsto entre 2024 y 2027, equivalente a 0,25% del PBI, se ubica incluso por debajo de los mínimos registrados a comienzos de siglo, cuando representaban alrededor de 0,47% del PBI.

Evolución de las transferencias no automáticas a provincias Fuente: IERAL

El recorte previsto para el próximo año se suma a una fuerte reducción que ya se observa durante 2026. Según un análisis de la consultora Analytica, las transferencias no automáticas a las provincias acumularon hasta octubre una caída del 61,1% real interanual. Las transferencias corrientes cayeron 62,2%, mientras que las de capital lo hicieron 43,4%.

La comparación, sin embargo, está afectada por cambios en la composición de las partidas. “Excluyendo las partidas destinadas a hospitales SAMIC (dejaron de contabilizarse dentro de esta categoría) y las destinadas al cumplimiento de la medida cautelar 1864/2022 (CABA), las transferencias acumuladas se redujeron un 5,8% interanual real”, precisó Analytica.

ATN, otro frente del ajuste

Otro de los casos relevantes es el de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un fondo previsto en la Ley de Coparticipación Federal para asistir a las provincias ante situaciones de emergencia y desequilibrios financieros. Se financia con el 1% de la masa coparticipable.

El proyecto de Presupuesto 2027 estima que los ATN recibirán alrededor de $ 1,59 billones durante el próximo año, pero contempla transferir a las provincias apenas $ 301.000 millones, equivalente al 18,6% del total. De esta manera, según el análisis del IERAL, más del 80% de los recursos que ingresen al fondo no serían ejecutados como ATN y quedarían indirectamente a disposición del Estado nacional.

Salvo situaciones excepcionales —por ejemplo en 2010 (se aplicaron fondos por 0,7% del PBI, cuando ese año el fondo devengó un 0,18% del PBI) y 2020 (se aplicaron ATN por 0,25% del PBI, cuando ingresaron 0,13% del PBI)—, la regla general indica que el Estado nacional desembolsó una fracción menor de los ingresos.

El proyecto de Presupuesto 2027 estima que los ATN recibirán $ 1,59 billones Fuente: IERAL

La dinámica observada durante 2026 muestra que el fondo acumuló hasta octubre alrededor de $ 1 billón, según indicó Analytica. “Descontando los $ 151.000 millones ya pagados, quedan $ 826.982 millones disponibles para distribuir. Este ahorro por parte del Estado nacional, que contribuye al superávit, equivale al 0,07% del PBI”, indicó la consultora.

Más recursos automáticos para las provincias

El Presupuesto 2027 muestra que el ajuste no será uniforme sobre todos los recursos que reciben las provincias. Mientras los recursos no automáticas caerían 6% real, el IERAL proyectó que las automáticas aumentarían 7,3% real respecto de 2026, hasta alcanzar una suma total de alrededor de $ 104 billones.

La diferencia radica en que las transferencias automáticas distribuyen entre las provincias una parte de la recaudación de impuestos nacionales , de acuerdo con las reglas previstas en la normativa vigente. El componente más importante es la Coparticipación Federal de Impuestos (principalmente Ganancias e IVA), que proyecta una suba del 7,1% real para 2027.

Se destaca, sin embargo, el aumento proyectado del 48,3% en las transferencias vinculadas a los ingresos provenientes del impuesto a los combustibles.

Transferencias automáticas en relación a la recaudación tributaria nacional Fuente: IERAL

“De cumplirse las proyecciones, las transferencias automáticas a provincias crecerían más que la recaudación tributaria nacional en 2027 (7,2% versus 5,5%). Esto es consecuencia de que los impuestos coparticipables crecen más que los no coparticipables. Una situación similar ocurrió en 2025 y 2026, mientras que se dio la situación inversa en 2024 ”, señaló el IERAL.

En tanto, en el acumulado del período 2023-2027, las transferencias automáticas a las provincias se achicarían un 0,5% real, por debajo de la caída del 1,7% en la recaudación tributaria.

Concepto Año 2026 (en millones de pesos corrientes) Año 2027 (en millones de pesos corrientes) Variación % anual en valores constantes Participación % en total de 2027 Coparticipación federal 72.167.896 93.615.532 7,1% 90,0% Compensación Consenso Fiscal 3.329.277 4.417.094 9,6% 4,2% Impuesto a los combustibles 1.607.577 2.887.155 48,3% 2,8% Bienes Personales 1.648.640 1.465.102 -26,6% 1,4% IVA y Bienes Personales para seguridad social 708.533 839.001 -2,2% 0,8% Régimen simplificado 402.067 521.745 7,2% 0,5% Otros 222.774 285.871 6,0% 0,3% Total de transferencias automáticas 80.086.764 104.031.500 7,3% 100% Fuente: IERAL en base a DNAP, INDEC 2026 y 2027 en base al Presupuesto.