La decisión permitirá acelerar recursos y ejecutar acciones preventivas en los próximos meses.

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El Gobierno de Colombia aprobó la declaratoria de desastre nacional ante la inminencia de un fenómeno de El Niño que, según las proyecciones oficiales y los análisis científicos, provocaría una intensa temporada de sequía entre finales de 2026 y el primer trimestre de 2027.

La medida fue respaldada por unanimidad durante una sesión extraordinaria del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y busca que el Estado pueda actuar antes de que se materialicen las emergencias.

Con esta decisión, el Ejecutivo tendrá mayores herramientas para movilizar recursos, agilizar procesos de contratación y coordinar la respuesta de las diferentes entidades encargadas de atender los posibles impactos sobre el suministro de agua, la generación de energía, la agricultura y otros sectores estratégicos del país.

¿Por qué el Gobierno declaró desastre nacional por el fenómeno de El Niño?

La declaratoria responde a las advertencias realizadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), cuyos análisis indican que El Niño presenta una rápida intensificación y podría convertirse en uno de los eventos más fuertes registrados en varias décadas.

Durante el consejo extraordinario, el presidente Gustavo Petro explicó que la evidencia científica apunta a un escenario de sequía prolongada entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, por lo que insistió en la necesidad de actuar de manera preventiva y no esperar a que las afectaciones sean irreversibles.

La decisión también fue respaldada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que recordó que la Ley 1523 de 2012 permite declarar una situación de desastre cuando existe un riesgo inminente, incluso antes de que ocurran los daños.

El Gobierno Nacional declara desastre nacional por el fenómeno de El Niño: estas son las medidas para enfrentar la sequía. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué medidas podrá tomar el Gobierno con la declaratoria de desastre nacional?

Con la declaratoria, el Gobierno podrá ejecutar acciones extraordinarias para reducir el impacto de la sequía prevista. Entre las principales medidas anunciadas se encuentran:

Agilizar el traslado de recursos para atender emergencias.

Ejecutar obras mediante mecanismos excepcionales contemplados en la ley.

Fortalecer la coordinación entre entidades nacionales y territoriales.

Impulsar proyectos para garantizar el abastecimiento de agua y energía.

Desarrollar estrategias preventivas en las regiones con mayor nivel de riesgo.

Además, el Ejecutivo anunció que buscará fortalecer la infraestructura energética mediante nuevas soluciones, incluyendo proyectos relacionados con energía solar para reducir la dependencia de la generación hidroeléctrica durante los meses más críticos.

¿Qué pasará con el agua potable durante el fenómeno de El Niño?

Uno de los principales focos de preocupación es el abastecimiento de agua en los municipios más vulnerables.

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda y la Viceministerio de Agua, más de la mitad de los municipios colombianos podrían enfrentar dificultades en el suministro si las condiciones climáticas evolucionan como proyectan los expertos.

Por esa razón, el Gobierno estudia la implementación de diferentes estrategias, entre ellas:

Instalación de tanques de almacenamiento.

Despliegue de carrotanques hacia las zonas con mayor afectación.

Operación de plantas desalinizadoras donde sea técnicamente viable.

Fortalecimiento de los sistemas locales de distribución de agua.

Las autoridades también reiteraron el llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable del recurso hídrico y evitar desperdicios durante los próximos meses.

¿Cómo apoyará el Gobierno al sector agropecuario?

El fenómeno de El Niño también representa un riesgo importante para la producción de alimentos debido a la disminución de lluvias y el aumento de las temperaturas.

Frente a este panorama, el Ministerio de Agricultura anunció un paquete de apoyo dirigido principalmente a pequeños y medianos productores, que incluye líneas especiales de crédito, subsidios y recursos para facilitar la adquisición de fertilizantes.

Estas medidas buscan reducir el impacto económico sobre el campo colombiano y preservar la producción agrícola durante el periodo de mayor sequía.