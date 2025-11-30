Karina Milei reunió a más de 750 dirigentes de La Libertad Avanza en Mar del Plata este domingo, en el marco del último congreso partidario del año en la provincia de Buenos Aires.

La hermana del presidente Javier Mieli, Secretaria General de la Presidencia de la Nación y titular del partido llegó al Hotel Provincial junto a Martín Menem, vicepresidente de LLA, y Sebastián Pareja, referente del espacio en la provincia de Buenos Aires, para encabezar una jornada de capacitación legislativa que marcó el cierre de un año electoral complejo.

“Sigamos trabajando, sigamos poniendo fuerza para conseguir las reformas que necesita la Argentina”, expresó Karina Milei en el congreso de dirigentes bonaerenses de LLA en Mar del Plata.

El encuentro convocó a legisladores, concejales, consejeros escolares y referentes distritales de toda la provincia. Durante la jornada se trabajó sobre técnica legislativa, negociación, herramientas para Consejos Escolares, análisis del Presupuesto, Boleta Única de Papel y reordenamiento administrativo de la Provincia .

Karina Milei abrió su participación agradeciendo “a todos los que hicieron que La Libertad Avanza crezca y llegue a cada rincón de la provincia y del país”. La presidente del partido destacó el trabajo territorial realizado durante los últimos meses y recordó el vínculo del espacio con la ciudad balnearia.

La hermana del mandatario contó que junto a Javier Milei habían elegido Mar del Plata para realizar el sorteo del primer sueldo presidencial “porque nuestra mamá es de Mar del Plata” . Según relató, esperaban un acto pequeño, pero la convocatoria superó todas las expectativas: “De repente se llenó y fue muy emocionante”.

El congreso de dirigentes bonaerenses de LLA se realizó en el marco de una estrategia de expansión territorial que Karina Milei viene impulsando en la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más importante del país, donde el Gobierno busca fortalecer su estructura de cara a los próximos desafíos electorales.

A partir de aquella jornada, Karina Milei entendió que el proyecto tenía un respaldo social arrollador. “Le dije a Javier: ‘Prepárate porque mañana arrancamos la campaña para que seas presidente de la Argentina’. No me equivoqué, y hoy tenemos al mejor presidente”, afirmó ante los dirigentes bonaerenses.

La titular de LLA llamó a la militancia a sostener el impulso logrado: “Sigamos trabajando, sigamos poniendo fuerza para conseguir las reformas que necesita la Argentina”.

El mensaje apuntó a consolidar la estructura territorial del partido en la provincia, donde el espacio busca posicionarse como principal fuerza opositora de cara a las elecciones de 2027.

Por su parte, Martín Menem hizo un balance de los últimos dos años de trabajo parlamentario y territorial. El vicepresidente del partido recordó que “el 2024 fue un año muy duro en el Congreso” y señaló que “en 2025 fuimos víctimas de la política de siempre”, en referencia a los obstáculos que enfrentó La Libertad Avanza durante el calendario electoral.

El titular de la Cámara de Diputados relató que a lo largo de las 9elecciones provinciales del año el espacio debió tomar decisiones difíciles para preservar la gobernabilidad.

“Nos preguntábamos permanentemente qué hacer. Teníamos el desafío de mantener el equilibrio, y ahí apareció la sabiduría de Karina, que nos dijo: ‘Vamos a fondo, aceleremos y juguémonos’”, afirmó Menem.

A su turno, Sebastián Pareja destacó que “los representantes de nuestro partido se encargarán de que el proyecto de Javier Milei se haga eco en cada Concejo Deliberante, en la Legislatura y en el Congreso”.

El dirigente subrayó que LLA dará la batalla política necesaria “para terminar con el modelo de abandono” y trabajar para que la Provincia de Buenos Aires “vuelva a ser grande, como ya estamos logrando en el país”.