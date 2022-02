Juntos por el Cambio tendrá un cónclave especial para bajar tensiones internas

Si bien persisten diferencias en varios temas, hay dos cuestiones dentro de Juntos por el Cambio en las que todos opinan lo mismo: el default es peor que cualquier acuerdo con el FMI y es mejor mantenerse unidos que romper la coalición. Convencidos de ambas cuestiones, los principales referentes del espacio se reunirán mañana de manera presencial por primera vez en el año.

El encuentro se realizará en Olivos y contará con varios dirigentes que aspiran a vivir en esa localidad. Por el PRO estarán Mauricio Macri -interrumpirá su estancia en San Martín de los Andes-, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, Humberto Schiavoni; el radicalismo llevará a Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, Rodolfo Suárez, Mario Negri, Luis Naidenoff, Martín Lousteau; de la Coalición Cívica estarán Maximiliano Ferraro, Juan López y Maricel Etchecoin; y Miguel Pichetto representará al Peronismo Republicano.

Ya está planeado que la reunión sea extensa y que no sea "una más". En principio, el horario estipulado es de 13 a 18 horas. Tal es la importancia que le dieron internamente al encuentro que por ahora sigue en pie la presencia de Valdés, a pesar de los incendios que jaquean a Corrientes, la provincia que gobierna.

"Van a hablar de todo" coinciden desde el entorno de dos de los asistentes a un encuentro que busca cubrirse de hermetismo en la previa. Existen algunos resquemores entre los referentes opositores por ciertas filtraciones que hubo en reuniones previas, de cuestiones que de ventilaron por demás. "Yo no quise hacer un off como sí han hecho por lo que he visto algunos referentes que participaron en la reunión", había lanzado el mes pasado Morales, en medio de su disputa con Bullrich.

Por más que haya agenda abierta, hay algunos temas que no se esquivarán. Sin dudas, el posible acuerdo con el FMI, que debe pasar por el Congreso, tendrá su espacio. Si bien todos quieren que la Argentina arregle con el organismo internacional, persisten diferencias sobre cómo debe ser la estrategia legislativa.

Luego del portazo de Máximo Kirchner, algunos plantean que no se puede avalar un acuerdo que ni siquiera tiene consenso interno en el oficialismo . Es la postura de Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Un matiz pone Alfredo Cornejo, quien sigue esperando que se expida Cristina Kirchner sobre el tema.

A contramano, otros creen que se debe "actuar con responsabilidad" y facilitar el acuerdo. Gerardo Morales y la Coalición Cívica defienden esta postura. En el medio, un matiz propuesto por Mario Negri, la abstención . De este modo, podría salir el acuerdo pero sin que Juntos por el Cambio vote afirmativamente en el recinto. Esto podría servir en Diputados, pero no necesariamente en el Senado, donde aún no se expidió la vicepresidenta ni los legisladores que responden a ella.

Pero más allá de esta cuestión puntual, mañana se buscará dotar de cierta institucionalización a Juntos por el Cambio. Reglas de juego, modo de funcionamiento, mecanismos de toma de decisión. Se buscará llegar a acuerdos sobre estos temas en una coalición que nació en 2015 como una alianza electoral, se mantuvo hasta 2019 como una legislativa, y a partir de entonces buscó fortalecerse poco a poco desde la oposición. "Se trazará una hoja de ruta hacia el futuro. Es raro en política lo de mañana", comenta con cierta esperanza uno de los asesores del encuentro.

Por ejemplo, se planteará la conformación de mesas provinciales de Juntos por el Cambio. En las últimas elecciones, la coalición fue unida en casi todos los distritos, pero se mantuvieron algunos conflictos. Como el caso de La Rioja, en donde las disputas cruzadas entre radicales y PRO impidieron que ingrese algún diputado por esa provincia, y que además hayan quedado varios heridos.