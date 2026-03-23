El Gobierno todavía no activó la negociación por la eliminación de las PASO, pero ya mide el termómetro de cómo podrían orquestar los acuerdos. Desde un influyente despacho de Casa Rosada creen que podrían dividir al peronismo para conseguir los votos, con los que responden a Cristina Fernández de Kirchner, subiéndose a la interna en el PJ, Fuentes del sector descartan, por ahora, el aval. El kirchnerismo duro ya marcó la cancha y no va a acompañar, según pudo saber El Cronista de los legisladores más allegados a la expresidenta. En la misma línea irá el massismo del Frente Renovador: aunque todavía no se discutió en el bloque, algunos ya adelantaron posiciones en rechazo a este medio. Desde la Casa Rosada se lo veían venir: “Al cristinismo le conviene que no haya PASO, pero como no entienden nada, hacen cosas que no les conviene”, leyeron ante este medio. El proyecto todavía no ingresó al Congreso. En el oficialismo reconocen que la reforma política no está cerrada y que el documento final se presentará en la próxima mesa política, que ya delineó cuál va a ser la agenda más próxima: el nuevo Código Penal, leyes para blindar la Propiedad Privada, modificación de Discapacidad y Universidades, y Glaciares, que está a medio camino de la sanción. El Gobierno quiere que se trate antes de la mitad del año, según le confirmaron a este medio, antes de que el año electoral 2027 empaste los acuerdos. La lógica es sencilla. Sin PASO, las candidaturas se resuelven puertas adentro, lo que le da al partido con mayor cohesión interna un poder de veto sobre quién puede competir bajo su sello. LLA, que tiene un líder indiscutido, es el espacio que más se beneficia, y creen que le serviría a Cristina Kirchner para tener la lapicera. La oposición es el que más pierde: sus coaliciones son amplias, heterogéneas y necesitan de una instancia pública para dirimir candidaturas, ante un escenario fragmentado en liderazgo y en proyectos. Incluso, algunos hablan de hacer un frente anti-Milei con “arrepentidos del PRO”. El mapa de votos refleja esa resistencia, aunque desde la Casa Rosada mantienen optimismo: “Se puede trabajar”. El Gobierno necesita mayoría absoluta para modificar la ley electoral y no tiene los números propios. El ministro del Interior, Diego Santilli, deberá trabajar en la negociación de compensaciones con los gobernadores para ganar apoyo, un proceso que obligará a abrir frentes simultáneos en distintos distritos. Ahí entra el segundo componente de la estrategia: las cajas jubilatorias provinciales. El ministro busca encabezar una ronda de reuniones con gobernadores para avanzar en los acuerdos por las cajas no transferidas, con algunos mandatarios que pasaron por Balcarce 50 y otros a los que visitó en sus provincias, antes de comenzar a negociar las leyes del Presidente. “Cuando tengamos el proyecto concreto vamos a ir a discutirlo con los gobernadores, por ahora no está”, definió un funcionario de primera línea en diálogo con El Cronista. Son 13 provincias las que mantienen sus propias cajas jubilatorias y no transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación en los años 90: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Corrientes y Chaco. Desde 2024, la Nación suspendió los anticipos automáticos hasta completar auditorías técnicas de ANSES para determinar el déficit real que corresponde compensar. Este año es clave para los gobernadores que buscarán la reelección en 2027, y la falta de fondos desde la Nación se hace cada vez más acuciante. El tema además es transversal en relación a la reforma tributaria que sigue postergando consensos, ya que desde las provincias mantienen el reclamo por modificaciones en la coparticipación. Ante este contexto, el oficialismo todavía no apura el texto de la reforma electoral. La estrategia es dejar que el debate madure, que cada espacio muestre sus contradicciones internas y que la negociación avance provincia por provincia, con los recursos previsionales y el calendario electoral como monedas de cambio. “Es ahora o nunca”, repiten en el oficialismo. Lo que pasa es que dependerá de cuántos gobernadores y legisladores peronistas estén dispuestos a votar algo que, en público, dicen rechazar. En tanto, partidos como el PRO y la UCR, aliados del Gobierno Nacional, se inclinan más hacia una eliminación de la obligatoriedad, algo que desde LLA rechazaron rotundamente.