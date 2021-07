Jubilados y Pensionados: confirman desde ANSeS la devolución de Ganancias en agosto, paso a paso cómo tramitarla

Tras la confirmación de que en agosto se realizará la corrección para los jubilados que tuvieron que pagar el Impuesto a las Ganancias durante el mes pasado -a pesar de que la nueva reforma en dicho tributo establecía que ellos no debían pagarla- se vuelve especialmente importante el paso a paso de cómo gestionar el trámite para jubilados y pensionados.

Con esto en mente, quienes tengan una jubilación por debajo de los haberes mínimos, lo que equivale a $184.500, no tendrán que pagar este impuesto y recibirán un reintegro por lo pagado en julio.

El error de cobro fue realizado debido a que desde el ANSeS ya se había realizado la liquidación de las jubilaciones de julio cuando se sancionó el nuevo reglamento del impuesto a las ganancias.

El reintegro llegará para más de 130.000 jubilados y pensionados.

Con esto en mente, muchos se preguntan cómo se realizará la devolución del retroactivo pagado por los jubilados durante los últimos meses, el cual constaría de cinco cuotas iguales y pagadas de manera consecutiva entre los meses de julio y noviembre.

Cabe aclarar que en agosto se pagarán dos de esas cinco cuotas (ya que también se tiene en cuenta el pago de julio), mientras que el resto seguiría el cronograma habitual de una en septiembre, otra en octubre y la final en noviembre.

CÓMO SÉ SI APLICO PARA LA DEVOLUCIÓN RETROACTIVA DE GANANCIAS PARA JUBILADOS

En cuanto a quienes pueden aplicar a esta devolución -algo que también significa no tener la reducción por el impuesto a las ganancias en sus jubilaciones y pensiones-, solamente podrán aplicar aquellos que cobren menos de ocho haberes mínimos, lo que significa unos $184,00.

A esto se le suma el hecho de que los beneficiarios que quieran entrar en esta devolución, sólo lo podrán hacer si no tributan el Impuesto a Bienes Personales y no tienen otros ingresos -en caso de tenerlos no pueden ser mayores a los $167.678 que establece el nuevo reglamento-.

Con todo esto en mente, se verían beneficiados con la nueva disposición unos 130.000 jubilados y pensionados de la ANSeS que dejarían de pagar el impuesto, mientras que otros 30.000 pagarán menos. A esto se le suman los 70.000 beneficiarios de las Cajas Provinciales no transferidas a la Nación y otros regímenes especiales, que también entrarían en esta nueva categoría.

Para poder aplicar se debe completar la Declaración Jurada de Ganancias del 2020.

JUBILADOS Y PENSIONADOS: CÓMO HACER LA DECLARACIÓN JURADA PARA LA DEVOLUCIÓN

Por otro lado, también se realizaron cambios sobre la Declaración Jurada de Ganancias que se debe presentar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ya que el organismo aumentó un 25% el monto de las remuneraciones a partir del cual uno está obligado a completar dicho documento.

Con esto en mente, si una personas obtuvo ganancias brutas iguales o superiores a los $2.500.000 durante el año 2020, está obligada a presentar dicho trámite para poder aplicar (en caso que sea posible) a la devolución retroactiva que se dará en los próximo meses.

Por otro lado, la cantidad que se devuelve puede variar según la persona y el aporte tributario que haya realizado. A continuación algunos ejemplos: