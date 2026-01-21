El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este miércoles el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de noviembre 2025.

El último dato de actividad económica arrojó un alza del 3,2% en octubre, donde 12 de los 16 sectores que conforman el EMAE registraron subas.

Este indicador anticipa la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) que se da a conocer de forma trimestral.

En el primer trimestre (enero-marzo) el PIB creció 5,8%, seguido de 6,3% en el segundo (abril-junio) y 3,3% en el tercero (julio-septiembre). Con estos resultados, el PIB acumuló un crecimiento del 5,2% en los primeros nueve meses del año.

La proyección de crecimiento de 2025 -que al principio de año se había calculado por encima de 5%- en las últimas semanas se recortó a 4%.

En esa línea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó sus perspectivas favorables para la Argentina con crecimiento económico de 4% en 2026 y 2027.

A nivel regional, el país supera ampliamente la media de Latinoamérica y el Caribe (que proyecta un avance del 2,2% en 2026 y del 2,7% en 2027).