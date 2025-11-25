En esta noticia
Diciembre llegará con muy buenas noticias para jubilados y pensionados, quienes recibirán tres pagos extras, lo que impactará directamente en sus haberes. La medida incluye un aumento del 2,34%, un bono de $ 70.000 y el pago del aguinaldo.
Gracias a estas medidas, el haber mínimo quedará por encima de los $ 500.000, marcando una mejora significativa en comparación con los meses anteriores.
¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en diciembre?
Con el aumento del 2,34% de acuerdo al índice de inflación de octubre, el bono de $ 70.000 y el aguinaldo, los haberes de diciembre quedarán de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
- Jubilación máxima: $ 3.440.695,38 ($ 2.293.796,92 + aguinaldo)
- Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 479.055,5 ($ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
- Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $ 427.923,56 ($ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
- PNC madre de siete hijos: $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
Requisitos para cobrar el aguinaldo
El Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, representa el 50% de la mejor remuneración percibida en el último semestre.
La segunda cuota se acreditará en la misma fecha de cobro que la prestación principal, siguiendo el calendario de pagos de diciembre publicado por el organismo.
Este pago extra le corresponde a:
- Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Calendario de pagos ANSES: ¿cuándo cobran jubilados y pensionados en diciembre?
A través de la Resolución 1091/2024, el organismo previsional adelantó el calendario de pagos de diciembre. Este se desarrollará de la siguiente manera:
Jubilaciones que no superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0: a partir del 9 de diciembre.
- Documentos terminados en 1: a partir del 10 de diciembre.
- Documentos terminados en 2: a partir del 11 de diciembre.
- Documentos terminados en 3: a partir del 11 de diciembre.
- Documentos terminados en 4: a partir del 12 de diciembre.
- Documentos terminados en 5: a partir del 12 de diciembre.
- Documentos terminados en 6: a partir del 15 de diciembre.
- Documentos terminados en 7: a partir del 15 de diciembre.
- Documentos terminados en 8: a partir del 16 de diciembre.
- Documentos terminados en 9: a partir del 16 de diciembre.
Jubilaciones que superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 17 de diciembre.
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 18 de diciembre.
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 19 de diciembre.
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 22 de diciembre.
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 23 de diciembre.
Pensiones No Contributivas
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 9 de diciembre.
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 10 de diciembre.
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 11 de diciembre.
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 12 de diciembre.
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 12 de diciembre.