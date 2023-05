Jubilados: se confirmó el aumento para este grupo, ¿cuándo, cómo y a quiénes se paga?

Los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social bonaerense (IPS) que cobren haberes mínimos, adicionarán un aumento del 30% retroactivo a marzo 2023 .

Así lo anunció el lunes el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"Venimos haciendo un trabajo de recuperación de un organismo que estuvo fuertemente golpeado. Cuando uno en la tele escucha a representantes de la derecha o del neoliberalismo hablar de ajuste, de dinamitar todo, la experiencia histórica en Argentina y el planeta entero es que siempre se la han agarrado con los jubilados, un sector que es más vulnerable" , subrayó el mandatario en conferencia de prensa.

El anuncio efectuado en la sede del Ejecutivo local se acoplará a la activación de la segunda etapa del plan "IPS Más Cerca" , con la apertura de 10 nuevos puntos para la realización de trámites jubilatorios.

"No hay candidato de la derecha que no hable de la necesidad de reducir lo que consideran gastos y los jubilados vuelven a ser la primera presa que la derecha busca cuando tiene estas políticas de ajuste. No tienen originalidad, siempre han hecho lo mismo" , insistió Kicillof.



Anuncio jubilados IPS: firma de convenio con la Fundación BAPRO

El gobernador bonaerense anunció además la firma de un convenio con la Fundación Banco Provincia (BAPRO) para otorgar anteojos y controles oftalmológicos gratuitos a jubilados que perciben haberes mínimos .

"Nuestra obligación es construir un Estado transparente, eficaz, cercano y humano para todos y todas. Cuando algunos hablan de achicar y cerrar, nosotros decidimos invertir, ampliar y trabajar para revertir las desigualdades de nuestra provincia" , amplió en redes sociales.

En esta línea, la titular del IPS, Marina Moretti, recordó que el organismo atravesó "un proceso de vaciamiento" y que " hubo que planificar y producto de esa planificación trabajamos en respuestas urgentes y nos ocupamos de 26 mil personas que esperaban su beneficio y no lo tenían".