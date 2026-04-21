La jubilación suele presentarse como una etapa esperada. Después de años de esfuerzo, muchas personas imaginan días sin horarios rígidos, menos estrés y más espacio para disfrutar lo pendiente. La idea parece simple. Más tiempo disponible debería traducirse en más bienestar. Sin embargo, un estudio iniciado hace casi 90 años concluyó que eso no siempre ocurre. En 1938, investigadores del Harvard Study of Adult Development explicaron que muchos jubilados no se sienten automáticamente más felices al retirarse, y la razón no sería económica. Robert Waldinger, director actual del estudio, y Marc Schulz, uno de sus responsables, explicaron que una dificultad repetida tras la jubilación es la desaparición de relaciones diarias construidas durante años en la vida laboral. Compañeros, conversaciones informales y rutinas compartidas dejan de estar presentes de un día para otro. Los investigadores señalan que muchas personas creen que echarán de menos el salario o la actividad, pero terminan extrañando sobre todo el contacto humano. El empleo suele aportar algo más que ingresos. También ofrece identidad, pertenencia y una red social estable. La Universidad de Harvard viene sosteniendo desde hace décadas una conclusión constante. Las relaciones cercanas y de calidad son uno de los factores más sólidos para predecir felicidad, salud y satisfacción vital en la madurez. Al retirarse, una persona puede ganar horas libres, pero también perder estructura. Ya no hay horarios fijos, metas semanales ni encuentros espontáneos. Para algunos, ese cambio representa alivio. Para otros, genera sensación de vacío o desconexión. El estudio detectó que quienes atraviesan mejor la jubilación suelen mantener relaciones activas y desarrollar nuevas rutinas. Actividades culturales, deporte, voluntariado, cursos o proyectos personales ayudan a sostener el propósito y contacto social. Los especialistas remarcan además que la soledad prolongada tiene impacto real sobre la salud física y mental. Por eso, disponer de más tiempo libre no garantiza bienestar si desaparecen los vínculos que organizaban la vida diaria. Ese dato explica por qué algunos jubilados con estabilidad económica siguen sintiendo malestar tras retirarse. El problema no siempre está en el dinero, sino en el aislamiento. La principal enseñanza del estudio es que preparar la jubilación no debería limitarse al ahorro, la pensión o los trámites administrativos. También conviene pensar cómo sostener amistades, ampliar redes personales y construir nuevas rutinas antes del retiro. Especialistas recomiendan fortalecer relaciones fuera del trabajo mientras aún se está en actividad. Recuperar hobbies, participar en grupos, estudiar algo nuevo o colaborar con proyectos comunitarios puede facilitar la transición. Harvard insiste en una idea simple. Las buenas relaciones protegen la salud y aumentan la felicidad. Por eso, para muchas personas, planificar el retiro también implica decidir cómo seguir conectadas con los demás cuando termine la etapa laboral.