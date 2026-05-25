La Administración del Seguro Social (SSA) especifica en su sitio web oficial los requisitos para los adultos mayores que desean solicitar sus beneficios por jubilación.

En consecuencia, es esencial no solo cumplir con la edad requerida para presentar la solicitud, sino también haber acumulado mínimo los años de trabajo exigidos y, a su vez, haber reunir el mínimo de créditos durante su trayectoria laboral.

Prohibirán la jubilación a quienes no hayan trabajado al menos esta cantidad de años

El organismo gubernamental exige un mínimo de 40 créditos para poder reclamar el inicio de estas prestaciones.

Como SSA entrega como máximo 4 créditos anuales -en función de un monto de ganancias específicas que varía según el año-, aquellos que ganen anualmente lo requerido para un crédito, necesitarán al menos 10 años de trabajo para poder solicitar.

Quienes no hayan reunido esta cantidad no serán elegibles aún para reclamar su prestación mensual.

Se necesitan 40 créditos para poder solicitar jubilación del Seguro Social. Fuente: Shutterstock Shutterstock

A qué edad es posible solicitar mi pensión del Seguro Social

La edad mínima para reclamar esta prestación es 62 años, sin embargo, en estas circunstancias se implementarán deducciones sobre la cantidad a recibir por haber solicitado el beneficio antes de alcanzar la edad completa.