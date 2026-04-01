La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) compartió las fechas de cobro de los jubilados y pensionados con un aumento del 2,9% en sus haberes de abril. Una de las preguntas más comunes es saber si el feriado largo de Semana Santa que va del jueves 2 de abril al domingo 5 afectará a algún grupo de jubilados y sufrirán demoras en las fechas habituales en el calendario de cobro establecido. Desde ANSES remarcaron que si bien la actividad bancaria se verá interrumpida durante el feriado religioso, el sistema de pagos está diseñado para que no existan baches en la disponibilidad de fondos. No obstante, durante los meses anteriores el cronograma de cobro comenzaba el 9, pero para el mes de abril se atrasará y los pagos comenzarán en abril. Por lo tanto, todos los grupos de jubilados con la mínima verán una modificación en la fecha de cobro habitual. En el caso de los jubilados que cobran haberes superiores al mínimo también tendrán un atraso en el pago, ya que los primeros documentos cobrarán el 24 de abril, en vez del 20, como ocurrió en marzo. En abril, los jubilados y pensionados cobrarán los siguientes montos: Como es habitual, la organización del pago es según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y en este mes los feriados de Semana Santa marca una pausa antes del inicio de las liquidaciones del mes. El esquema queda de la siguiente manera: