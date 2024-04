Juan Carlos de Pablo señaló cuál es peor error que puede cometer Milei: "No puede aflojar"

Juan Carlos de Pablo, uno de los economistas más escuchados por Javier Milei, coincidió con parte del diagnóstico que hizo el presidente durante su aparición en la Fundación Libertad, aseguró que la situación "está mucho más equilibrada" y opinó sobre cuál es el error que el mandatario libertario no puede cometer.

"La Fundación FIEL repartió la estimación de la actividad industrial de marzo y le dio 1,4% arriba en relación a febrero. El INDEC sacó el EMAE de febrero y le dio le dio estancamiento, con minería y agro arriba y construcción e industria abajo. Ojo que los datos que estamos usando estadísticamente tienen que ver con el pasado. Hoy creo que la situación está mucho más equilibrada", apuntó De Pablo en declaraciones televisivas.

Para mantener el rumbo, cree el economista, es vital que desde el Gobierno tengan presentes sus limitaciones políticas, concentren esfuerzos en negociar con posibles aliados y reafirmen su compromiso en el ajuste fiscal y monetario.

"Tenemos un régimen presidencialista. Si no se muere, no lo matan, no renuncia, y no le hacen juicio político, hay Javier Milei hasta diciembre de 2027 . Tenemos un presidente con limitación de diputados, gobernadores y senadores, pero consciente de ello y de las herramientas que tiene. No hay tantas alternativas como piensan algunos de mis colegas, la cosa está muy limitada porque no hay plata", remarcó.

El peor error que podría cometer Milei, según Juan Carlos De Pablo

En esa línea, para De Pablo el peor error que podría cometer Milei es no profundizar "el camino fiscal que se ha propuesto".

"Si llega a aflojar en materia fiscal y monetaria, se convierte en un pato rengo, no existe más. Dentro de eso hay negociaciones que van a ser fenomenales. Pero la política económica práctica es una cuestión de almacenero, donde las tensiones son verdaderamente terribles y así hay que entenderlo", indicó.

"Que esté centrado en el ajuste fiscal y ajuste monetario, y que esté al servicio de la baja de la tasa de inflación es elemental considerando la situación que se encontró. Está jugado a eso y punto", agregó.



Sobre qué podría pasar ante una eventual marcha atrás con algunas de las decisiones tomadas, De Pablo asegura que se desperdiciaría "todo el sacrificio que hizo la población".

"Si el presidente afloja, todo el sacrificio que hizo la población hasta acá lo tenemos que tirar al tacho de la basura y sería una locura total, un suicidio. Afortunadamente el FMI no le da plata fresca, porque tendría que cambiar el no hay plata por el tengo algo de plata y ahí se largaría todo el laburo que se viene haciendo hasta acá", aseveró.

Las herramientas que puede dar el Congreso y una posible deflación

El jueves, la Cámara de Diputados emitió dictamen para el proyecto de Ley Bases y el paquete fiscal, lo que posibilita avanzar hacia su tratamiento en el recinto el lunes próximo.

Desde el Gobierno se mostraron triunfantes por ese paso, pero De Pablo prefiere ser cauteloso hasta descubrir cuál es el verdadero contenido de los proyectos que se discutirán.

"Vamos a ver lo que sale de la Cámara de Diputados, porque todos los días lo cambian y yo prefiero saber de qué se trata antes de hacer un análisis. Igual el presidente ya aclaró que para la política económica de corto que pretender llevar adelante no necesita ni el DNU ni la Ley Bases", manifestó.

Por último, el economista se refirió a una posible caída en los precios y al fenómeno de deflación al que hizo mención Javier Milei en la Fundación Libertad.

"¿Con la tasa de inflación que tenemos ahora puede haber una caída de precios? Se puede llegar a dar en algún producto en específico, pero nada más. La gente en la calle nota que el índice cayó de un 25% a un 10%, pero también es cierto que saber cuáles son los precios es cada día más difícil. Hoy hay menos miedo que hace 90 días, y eso me parece clave", concluyó.