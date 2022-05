Joaquín de la Torre: "El Gobierno que viene no va a tener ni tiempo ni plata, tendrá que elegir prioridades y aguantar"

" Las discusiones de candidatura tienen que ser del año que viene ", sentenció Joaquín de la Torre, el exintendente de San Miguel y actual senador provincial, que fue noticia en los últimos días al renunciar a la Vicepresidencia II del Senado bonaerense, en medio de la discusión por la designación del un hombre de Axel Kicillof, Federico Thea, al frente del Tribunal de Cuentas.

Al dar a conocer su decisión, desde su banca, el referente de Juntos por el Cambio (JxC) pronunció un duro discurso en el que apuntó a los propios, a los que acusó de " pavos reales ".

En un mano a mano con El Cronista fundamentó sus palabras, planteó la necesidad de que la coalición se dedique a a redactar un programa para que el año que viene, si son gobierno, los que no ganen "se pongan en la vereda de enfrente", como la vicepresidenta Cristina Kirchner. En este sentido, el referente de Peronismo republicano consideró: " El fracaso más grande del actual gobierno es la pelea de Cristina con Alberto".

Al renunciar a su cargo, dijo: "Más que halcones o palomas, parecemos pavos reales". ¿A qué se refería? ¿Cómo ve a Juntos por el Cambio hoy?

- Juntos por el Cambio empezó un camino que puede ser virtuoso si lo sostiene y le da continuidad, con las fundaciones trabajando en qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Si seguimos, y esto va para lo de "pavos reales", poniendo por adelante las candidaturas, vamos a pifiarla. El fracaso más grande del actual gobierno es la pelea de Cristina con Alberto . Si no nos damos cuenta de eso, no entendemos lo que está pasando. Este es el riesgo más grande.

¿Y podría repetirse?

- Para que no se repita, hay que ponerse de acuerdo sobre qué vamos a hacer, cómo y cuándo. Lo más importante que tiene que hacer Juntos por el Cambio este año no es elegir los candidatos, es tener claro qué vamos a hacer, cómo y cuándo. Después, hay que elaborar el discurso de campaña y votar en la interna.

¿Y esos "pavos reales" tienen nombre?

- No, son gestos. Es poner por adelante la candidatura respecto del programa.

¿Falta liderazgo en Juntos por el Cambio?

Juntos pasó muy bien los dos primeros años post gobierno porque tuvimos en claro que lo importante era seguir juntos. El único riesgo era la ruptura. Los riesgos del momento tienen que ver con quién va a ser el representante de Juntos el año que viene. Por eso, la forma de mantener la unidad es el programa. Las discusiones de candidatura tienen que ser del año que viene. No puede pasar que los que no ganen y tengan que llevar adelante el plan se pongan en la vereda de enfrente a hacer lo que hace Cristina con Alberto. Escribir el programa nos va a dar una hoja de ruta y va a haber un pacto de sangre para que eso impida que después se rompa.

Para el senador provincial, la forma de mantener la unidad en Juntos por el Cambio es el programa.

¿Más cerca de qué sector de Juntos por el Cambio se ubica?

- Tengo buenas relaciones con todos, pero tengo una valoración muy grande sobre las condiciones que tienen Patricia (Bullrich) o Mauricio (Macri) para conducir el país el año que viene. La Argentina que viene necesita de valientes, de personas con mucho carácter, dispuestos a tomar medidas difíciles y aguantar la presión de los sectores con intereses.

¿Hay pocos valientes en Juntos por el Cambio?

- La política no está llena de valientes. No es inmoral no hacer política, lo inmoral es hacer política y querer estar cómodo. En los últimos años, los políticos privilegiaron la comodidad por sobre las decisiones valientes.

¿Y para qué se necesita esa valentía?

- El gobierno que viene no va a tener ni mucho tiempo ni mucha plata, por lo tanto va a tener que elegir las prioridades , que no van a poder ser muchas. Habrán muchos problemas graves que no van a poder ser solucionados en el próximo gobierno. Entonces, ¿hay que hacer "todismo" o tener una persona que elija claramente las prioridades y empezar a resolverlas, para después resolver otras? Para elegir esas prioridades y aguantar que algunas cosas no se puedan solucionar se necesita espalda y valentía.

En ese armado Macri-Bullrich, ¿lo ve a Javier Milei como necesario para ganar?

- Fue una gran torpeza haber dicho en el comunicado "Milei no". Tenemos que trabajar para que el fenómeno por el cual Milei crece deje de suceder. Para eso ha que hacer una gran autocrítica sobre nuestros errores, porque uno de los motivos por los que crece es el fracaso de la política.

Para de la Torre, "el problema no es Milei" sino la política. (Foto: Antonio Pinta)

¿Le preocupa su crecimiento como una expresión política por fuera del establishment?

- Me preocupa mucho más el daño que le hacemos a la política desde adentro que el que le puede hacer Milei desde afuera. Si no hacemos autocrítica, para entender que el fenómeno de Milei es consecuencia de nuestros propios errores, no vamos a solucionar el problema. El problema no es Milei, sino que la política decidió tapar las consecuencias en vez de resolver las causas. Los chicos no aprenden, entonces, que no haya evaluaciones. El problema es que no hay gente que dé trabajo, entonces creamos planes. Y Milei es eso: en el documento que dice "Milei no" es tapar la consecuencia de nuestro fracaso.

¿Y por qué crece?

- Por tres cosas: por nuestro fracaso de no dar soluciones. Por la cuarentena terrible que castigó y encerró a los jóvenes, que lo vivieron mucho más fuerte. Y porque tiene algunas ideas distintas.

¿Cómo se debería leer su renuncia a la vicepresidencia?