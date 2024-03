Javier Milei sobre la violencia en Rosario: "No vamos a dejar de perseguirlos"

El presidente, Javier Milei, se pronunció en redes sociales por la escalada de violencia en la ciudad de Rosario, Santa Fe, vinculada al narcotráfico. "No vamos a parar hasta que haya justicia", aseguró y a la vez apuntó contra el "kirchnerismo y el socialismo" por la situación que atraviesa la provincia.

"Mientras sea presidente, no vamos a dejar de perseguirlos. No vamos a dejar de requisar las cárceles. No vamos a titubear cuando la vida de un inocente esté en juego", afirmó el mandatario en un extenso comunicado publicado en su red social X (ex Twitter).

En la misma línea sostuvo que no permitirá que "sigan gobernando Rosario. Las Fuerzas de Seguridad tienen nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden ".

Esta tarde se anunció la creación del Comité de Crisis con el "objetivo de intervenir en la ciudad de Rosario" con las Fuerzas de Seguridad federales, tras un pedido del gobernador Maximiliano Pullaro.

Así, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario asistirán a la Policía de Santa Fe "en el combate contra el narcotráfico", explicaron a través de un comunicado.

¿Qué pasa en Rosario?

Milei se pronunció tras el crimen de Bruno Nicolás Bussanich, el joven playero de 25 años ejecutado sangre fría mientras se encontraba en una estación de servicio Puma, en Rosario.

"Estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo , y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar hasta que haya justicia".

Días antes, había sido ejecutados dos taxistas y un colectivero de la línea K había sido víctima de un intento de homicidio, quien finalmente falleció este domingo. Además, la comisaría 15 fue blanco de una balacera.

Frente a esto, el gobierno de la provincia de Santa Fe anunció medidas inmediatas para hacerle frente a la ola de crímenes que aterra a Rosario. Según las primeras hipótesis de la investigación, estos actos no se tratarían de ajustes de cuentas, sino de mensajes directos al poder político de la provincia.

"Esta guerra no es por territorio, es contra (Maximiliano) Pullaro y (Pablo) Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos , estando unidos vamos a matar más inocentes por año", se reveló según un texto manuscrito dejado en la escena del crimen donde asesinaron al joven playero.

¿Cuáles fueron las medidas anunciadas por la provincia de Santa Fe?

Este domingo, se anunció la formación de una Junta Operativa compuesta por el gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Municipalidad de Rosario y el gobierno nacional, que trabajará de manera conjunta y constante para abordar la crisis. Entre las medidas inmediatas están :