“Hemos aumentado la promoción en el sur de Brasil, incluyendo San Pablo”, dijo el ministro Menoni y puntualizó que en esa región residen alrededor de 51 millones de habitantes.

Asimismo, el jerarca explicó que desde hace meses se trabaja con el objetivo de captar más público de las ciudades argentinas de Rosario y Córdoba.

Sólo el 3% del total de la población de esas dos provincias visita los diferentes destinos turísticos de Uruguay, mientras que los que provienen de la ciudad y provincia de Buenos Aires representan el 10%, de acuerdo con las cifras oficiales.

Las proyecciones que maneja su cartera permiten prever que Uruguay recibirá entre 3,3 y 3,5 millones de turistas durante 2026, adelantó el ministro en declaraciones a Comunicación de Presidencia.

El sector turístico es un importante generador de empleo, con más de 120 mil puestos de trabajo directos, especialmente entre jóvenes menores de 29 años, precisó Menoni.

La mayor parte de quienes prestan servicios en este sector integran pequeñas y medianas empresas, y por esta razón el gobierno lo tiene como una de sus prioridades el apoyo y la consolidación de estas unidades productivas.

Menoni recordó que los turistas no residentes cuentan con devolución total del impuesto al valor agregado (IVA) en servicios de alojamiento, gastronomía y alquiler de vehículos sin chofer, entre otros beneficios.

Esa política es altamente valorada por los turistas extranjeros. Según las encuestas realizadas por el ministerio, alcanza una calificación superior a 8,5 en una escala del 1 al 10, explicó.

Mayor conectividad

El jerarca destacó las mejoras en la conectividad con Uruguay como la inauguración de un vuelo estival entre San Pablo y Punta del Este, así como la operativa de vuelos de temporada entre Córdoba y Punta del Este y entre Porto Alegre y Punta del Este.

También valoró la conectividad interna, con el aumento de la frecuencia de los vuelos en la ruta Salto-Montevideo, de dos a tres vuelos semanales, incluyendo los domingos, un aspecto clave desde el punto de vista turístico, sumado a la nueva ruta aérea Rivera-Montevideo.