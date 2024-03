Narcotráfico: el Gobierno crea un Comité de Crisis y enviará fuerzas federales a Rosario

El Gobierno anunció que conformará un Comité de Crisis para que las Fuerzas de Seguridad federales intervengan en la ciudad de Rosario " en el combate contra el narcotráfico ", tras el brutal asesinato de un playero de 25 años en manos de los sicarios.

Según informaron a través de un comunicado oficial publicado por la Oficina del Presidente, " la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario asistirán a la Policía de Santa Fe ".

Asimismo, especificaron que " las Fuerzas Armadas han sido facultadas para otorgar asistencia en la operaciones de seguridad interior ", según detalla el artículo 27 de la Ley 24.059.

Comunicado de la Oficina del Presidente.

" El Gobierno Nacional está decidido a enfrentar la mafia del narcotráfico y a los sicarios que instauraron un régimen de muerte y terror en la ciudad de Rosario. No se dará ni un paso atrás. Los rosarinos van a recuperar las calles y la libertad ", sentenciaron en el escrito.

Rosario: un nuevo asesinato y la amenaza narco contra el gobernador



Otro hecho de violencia conmocionó a Rosario, luego de que un playero fuera asesinado a tiros en una estación de servicio. La víctima fue identificada como Bruno Nicolás Bussanich, un joven de 25 años que trabajaba en las instalaciones.

El brutal homicidio en manos del narcotráfico se suma a otros crímenes ocurridos en la ciudad durante la última semana: dos taxistas fueron ejecutados con disparos en la cabeza y un colectivero se encuentra en estado crítico a causa del mismo accionar.

Sin embargo, en esta ocasión, los sicarios dejaron un estremecedor mensaje junto al cuerpo de la víctima como una clara amenaza hacia al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro: