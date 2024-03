La temible amenaza narco al gobernador de Santa Fe tras otro asesinato en Rosario: "Vamos a matar"

En las últimas horas, la ciudad de Rosario fue testigo de otro acto de violencia despiadada que estremeció a la comunidad. Un playero de estación de servicio fue brutalmente asesinado a tiros por sicarios que irrumpieron en las instalaciones. Este trágico suceso se suma a una serie de crímenes vinculados al narcotráfico que dejaron a la ciudad sumida en la consternación y el temor.



El nefasto incidente se produce en un contexto ya marcado por la sangre derramada: dos taxistas perdieron la vida en circunstancias similares y un colectivero se debate entre la vida y la muerte tras un ataque perpetrado en días recientes. La sombra del narcotráfico planea sobre estos actos atroces, aunque las autoridades sostienen que las víctimas no tienen conexión directa con el crimen organizado.



La Justicia emprendió una investigación en busca de esclarecer estos crímenes y llevar a los responsables ante la justicia. Como resultado de allanamientos realizados en diversos puntos de la ciudad, se efectuaron numerosas detenciones, incluyendo la aprehensión de un menor de edad en relación con los homicidios y el ataque al colectivero.

Los hechos macabros no dejan lugar a dudas sobre la brutalidad con la que opera el narcotráfico en la región. Dos taxistas fueron ejecutados con disparos en la cabeza y abandonados dentro de sus propios vehículos en un lapso de menos de 24 horas. Posteriormente, el conductor de un trolebús sufrió un destino similar, encontrándose ahora en estado crítico.

Guerra narco en Rosario.

La escalada de violencia parece no tener fin. Recientemente, un nuevo ataque dejó al playero de la estación de servicio sin vida, con tres impactos de bala. El hallazgo de un mensaje dirigido a las autoridades locales, junto al cuerpo sin vida, deja entrever la intención mafiosa detrás de estos actos: "Esta guerra no es por territorio, es contra Pullaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos estando unidos vamos a matar más inocentes por año. Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familia, y que se respeten. No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Esto para todos los presos, pabellones y cárcel. Basta de seguir humillando con la familia. Pullaro y Cococcioni carguen con muertes inocentes".

La respuesta del Gobierno Nacional ante esta ola de violencia no se hizo esperar. El envío de efectivos de fuerzas federales, respaldados por el Ejército Argentino, fue anunciado como medida para patrullar las calles de la ciudad. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, activó el Comité de Crisis para Rosario y anunció un plan de refuerzo contra la narcocriminalidad en la zona.

El gobernador Pullaro y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Si no ponemos un freno urgente, la violencia va a seguir escalando. Rosario sangra", expresó la ministra Bullrich en redes sociales.

Medida de fuerza de los estacioneros

Las cámaras que agrupan a las estaciones de servicio CESGAR y SOESGPYLA declararon "una jornada de duelo a realizarse hoy de 14 a 22 por los graves hechos ocurridos en la noche de ayer con un empleado de una Estación de Servicio".



Además decretaron "una medida de protesta X TIEMPO INDETERMINADO de 22 a 06.00 a partir del día de hoy hasta que encontremos respuestas a las medidas de seguridad que necesitamos para el sector", añade el texto firmado por Sebastian Estevez, presidente de CESGAR e Ismael Marcon, secretario General.