Javier Milei salió de una reunión y participó de una encuesta en Twitter: ¿quién es el mejor arquero de la historia?

El presidente Javier Milei salió de una reunión, entró a su cuenta de Twitter y participó de una encuesta de un medio de noticias deportivo sobre quién es el mejor arquero del fútbol argentino, y eligió a un campeón del mundo.

"Terminé una reunión y pasé a ver las noticias por X... y me topé con esto..." , explicó Milei en la red social de Elon Musk, ante la pregunta de un usuario qué hacía respondiendo en la encuesta de TNT Sports, que hablaba de arqueros históricos y pedía el nombre de un guardameta argentino.

En su pasado, Milei fue arquero de la Categoría ´70 del Club Atlético Chacarita, por lo que conoce la posición.

¿Quién es el mejor arquero para Milei?

El medio deportivo TNT Sports había lanzado una encuesta en la que preguntaba: "Si hablamos de históricos, ¿cuál arquero argentino no podría faltar en esta imagen?".

En la imagen publicada aparecían arqueros históricos como Manuel Neur, Oliver Khan, Edwin van der Saar, Gianluigi Buffon, e Iker Casillas, entre otros.

UBALDO MATILDO FILLOL January 3, 2024

Al instante, el libertario dijo que "UBALDO MATILDO FILLOL. Alias EL PATO" era el mejor arquero argentino que no podía faltar en la imagen.

La participación de Milei en esta encuesta fue sorpresiva porque esta tarde un fallo judicial suspendió las reformas laborales que estaban en el DNU desregulador de la economía, por lo que un usuario lo cuestionó: "jajaja qué haces acá". El mandatario le respondió que venía de una reunión que había finalizado, "y pasé a ver las noticias por X".

El pasado futbolístico de Milei

De jovencito se puso los guantes para custodiar el arco de la Categoría ´70 del Funebrero, a donde regresó en 2021 después de tres décadas. " ¿Milei? ¿Cómo no me voy a acordar de Milei? Un arquero seis o siete puntos. Yo lo dirigí en sexta división pero nada que ver con el Milei que se sube ahora al escenario. Es otra persona, acá en el club no podemos creer cómo cambio ", asegura Eduardo Grecco, actual entrenador de las inferiores, y que a mediados de los años ´80 fuera técnico del ahora líder libertario.