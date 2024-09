Javier Milei reafirma su apoyo a la candidatura de Ariel Lijo para la Corte Suprema

El presidente Javier Milei ha fortalecido su respaldo a la candidatura del juez Ariel Lijo para ocupar un puesto en la Corte Suprema de Justicia. Este apoyo se hizo evidente tras la publicación del decreto 785/2024 en el Boletín Oficial, en el que Milei, junto al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, desestimó una petición que buscaba frenar el avance del pliego de Lijo.

Si bien la candidatura de Ariel Lijo ha sido objeto de críticas desde algunos sectores, Milei ha dado señales de un fuerte respaldo a la candidatura del juez federal. El planteo que desestimó el presidente fue presentado por varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otras ONG, que señalaron supuestas irregularidades en la presentación administrativa del pliego de Lijo.

Milei respaldó la candidatura de Lijo

En su respuesta, el Poder Ejecutivo reafirmó que no se encontraron fundamentos legales suficientes para invalidar la candidatura de Lijo. Según la norma, "el acto cuestionado no exhibe contradicciones en su parte dispositiva; ni ha sido descubierto algún documento decisivo no presentado antes por desconocerse su existencia, por razones de fuerza mayor o por el hecho de un tercero ". Con esta decisión, el gobierno de Milei demuestra su intención de seguir adelante con la nominación y convertir a Lijo en juez del máximo tribunal.

La candidatura de Lijo se apresta a obtener dictamen para luego ser llevada al pleno del Senado, donde tiene que obtener dos tercios de los votos (48 senadores, en caso de que exista asistencia perfecta) para convertirse en el quinto juez de la Corte junto a Maqueda, Lorenzetti, Rosatti y Rosenkrantz. El Gobierno de Milei impulsa además la llegada del catedrático Manuel García-Mansilla a fin de año, cuando Juan Carlos Maqueda cumpla 75 años.