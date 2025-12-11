El Gobierno nacional analiza sumar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), a las inversiones vinculadas al upstream no convencional de petróleo y gas natural.

El pedido fue encabezado por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, con el objetivo de incluir a las inversiones vinculadas a la explotación de Vaca Muerta.

Según informó el gobernador, le pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, la inclusión de estos proyectos para “promover más producción, empleo y crecimiento para toda la provincia”.

“Hoy trabajamos con el ministro Caputo para la concreción de medidas que impacten en la industria y en el desarrollo de nuestra provincia. Por eso solicitamos la incorporación de las inversiones vinculadas al upstream no convencional de petróleo y gas natural - particularmente aquellas destinadas a la generación incremental de producción- dentro del Regimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), para promover más producción, empleo y crecimiento para toda la provincia”, dijo Figueroa en sus redes sociales.

Caputo respondió que van a evaluar el pedido del mandatario local.

El anuncio se da días después de que se confirmara que se avanzará en la baja de retenciones para el petróleo no convencional, en paralelo con la salida de YPF de algunas regiones con pozos convencionales maduros.

En 2024 el segmento de upstream implicó inversiones por u$s 12.800 millones, a pesar de la caída en los precios internacionales.

Entre los proyectos que podrían incluirse es el acuerdo entre YPF y ENI para exportar Gas Natural Licuado.

Argentina LNG contempla la exportación de 12 millones de toneladas anuales de GNL extraídos de Vaca Muerta.

“Esta es la inversión más grande de la historia de Argentina y generará hasta u$s 20 mil millones de dólares anuales, convirtiéndose en uno de los desarrollos energéticos más importantes de América Latina", indicó la Casa Rosada en un comunicado al anunciar el acuerdo.

Otros proyectos también podrían verse beneficiados, como las inversiones de Vista o Shell, pero también se espera que las inversiones ya concretadas en infraestructura (que si estaban incluidas en el RIGI) traccionen nuevas inversiones en el segmento de upstream.

Es el caso del proyecto de YPF junto a otras compañías petroleras para exportar gas licuado, el cual podría implicar una demanda para aumentar la producción que requerirá aumentar la perforación.