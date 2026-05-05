El grupo empresarial Atitlan, fundado y presidido por Roberto Centeno, yerno del presidente de Mercadona, Juan Roig, avanza en su estrategia de diversificación con un proyecto emblemático en el norte de España. La compañía ha anunciado la reconversión de la antigua central nuclear de Lemóniz, ubicada en la provincia de Vizcaya, en una piscifactoría con capacidad para producir 3000 toneladas de lenguado al año. La iniciativa se enmarca dentro del plan de reconversión industrial impulsado por el Gobierno vasco, que busca dar una nueva vida a infraestructuras abandonadas desde hace décadas. El proyecto que impulsa Atitlan en la Central nuclear de Lemóniz se apoya en una fuerte inversión y en una estructura productiva diseñada para escalar en el mercado europeo del lenguado. La iniciativa contempla un desembolso de 170 millones de euros dentro de un esquema de colaboración público-privada con el Gobierno vasco, lo que refuerza su carácter estratégico en el proceso de reconversión industrial de la región. Además del impacto económico directo, el proyecto tendrá un efecto relevante en el empleo local. La futura piscifactoría generará 200 puestos de trabajo, vinculados tanto a la operación acuícola como a servicios asociados, en una zona que busca reactivar su tejido productivo tras décadas de inactividad. En términos productivos, la instalación estará orientada a la cría de lenguado con una capacidad anual de 3000 toneladas, posicionándose como una de las infraestructuras más relevantes del sector en el sur de Europa. La piscifactoría se desarrollará sobre terrenos propiedad del Gobierno vasco y operará a través de la concesionaria Aquacría Basordas, que se integrará en Sea Eight, la división de acuicultura del grupo. Este despliegue no solo refuerza la presencia de Atitlan en el negocio acuícola, sino que también consolida su estrategia de diversificación en sectores con alto potencial de crecimiento y demanda sostenida en los mercados internacionales. El desarrollo del proyecto estará a cargo de Sea Eight, la división de acuicultura de Atitlan, que integrará la concesionaria Aquacría Basordas para operar en Lemóniz. La compañía produce lenguado “premium de acuicultura sostenible, consolidando la plataforma como referente internacional en el segmento”, destacando su posicionamiento en mercados exigentes. Además, Sea Eight utiliza “tecnología propia basada en RAS (Recirculating Aquaculture Systems), que permite la escalabilidad y minimiza el impacto en el medio marino”, garantizando procesos eficientes y sostenibles. El impulso del proyecto de Lemóniz se produce en un contexto de fuerte crecimiento para Atitlan, que continúa ampliando su presencia en distintos sectores. Según los últimos resultados, el grupo alcanzó ingresos consolidados de 302 millones de euros (+27%), “un registro histórico en los 20 años de trayectoria del proyecto”. Asimismo, registró un ebitda recurrente de 24 millones (+60%) y superó los 1500 millones de euros en activos bajo gestión, duplicando su beneficio en el ejercicio 2024. Este desempeño refuerza la estrategia del grupo, que además de la acuicultura mantiene divisiones en inmobiliario, agricultura, industria y servicios, consolidando su perfil diversificado.