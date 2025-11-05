A raíz de las inundaciones ocurridas esta semana en el territorio bonaerense, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) estableció una serie de beneficios de exención y prórroga del Impuesto Inmobiliario Rural dirigidos “a campos de 19 distritos” durante 2025.

Puntualmente, la medida del Ejecutivo bonaerense fue destinada a los distritos del centro y noroeste de la Provincia que fueron afectados en su capacidad productiva por las precipitaciones a lo largo del año.

En un comunicado, informaron que los beneficios incluyen explotaciones con más del 50% de afectación y contemplan exenciones impositivas, prórrogas en los pagos y reprogramación de obligaciones crediticias con el Banco Provincia.

Inundaciones: eximen del pago del inmobiliario rural a campos de 19 municipios, ¿a quiénes alcanza?

Hasta el momento, estos son los distritos alcanzados por las declaraciones de emergencia y/o desastre agropecuario:

Bolívar

Carlos Casares

Chacabuco

Chivilcoy

General Alvear

General La Madrid

General Viamonte

Guaminí

Junín

Las Flores

Monte

Nueve de Julio

Puan

Saladillo

Tapalqué

Tornquist

Trenque Lauquen

Veinticinco de Mayo

Hipólito Yrigoyen.

Desde ARBA subrayaron que estos beneficios “están dirigidos exclusivamente a quienes desarrollan la actividad agropecuaria como principal fuente de ingresos y vieron comprometida su producción por inundaciones o sequías ”.

“Nuestra tarea es acompañar a los sectores que producen, generando alivio fiscal en situaciones de emergencia, con una mirada justa y solidaria del sistema tributario”, señaló al respecto el director ejecutivo del organismo, Cristian Girard.

Esta medida se llevó a cabo mediante el trabajo coordinado entre los equipos provinciales y municipales . “La declaración de emergencia o desastre puede ser individual —en campos específicos— o a nivel distrital. En todos los casos, la Provincia realiza un monitoreo técnico riguroso para validar los daños y definir los beneficios de forma transparente y equitativa”, remarcó Girard.

La Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires (CEDABA) será responsable de evaluar la documentación presentada por los productores, y aprobar las declaraciones de emergencia o desastre correspondientes.

Cómo acceder al beneficio

Los productores afectados deben gestionar el certificado de emergencia o desastre ante el Ministerio de Desarrollo Agrario, presentando la documentación respaldatoria de la explotación y la constancia de inscripción en ARCA que acredite el ejercicio de la actividad agropecuaria .

De acuerdo con la normativa vigente, quienes se encuentren en zonas declaradas en emergencia deben acreditar al menos un 50% de afectación en su capacidad de producción, mientras que para los casos de desastre el porcentaje mínimo asciende al 80%.

Durante el período de vigencia del beneficio se suspenden las ejecuciones fiscales por seis meses y se otorgan prórrogas automáticas para los vencimientos de créditos con el Banco Provincia.