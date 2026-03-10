El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió las alarmas después de confirmar que la Cuarta Tormenta Invernal y el Frente Frío número 40 descargarán su mayor fuerza sobre el territorio nacional entre el martes 10 y el miércoles 11 de marzo. Decenas de ciudades del norte, noreste y centro del país enfrentarán lluvias torrenciales de hasta 50 milímetros, vientos con rachas de 80 km/h, heladas de hasta -10°C y un riesgo real de tornados en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La combinación de la Cuarta Tormenta Invernal con el Frente Frío 40 creará condiciones meteorológicas extremas que los especialistas califican como las más intensas de lo que va del año. El sistema avanzará desde el noroeste hacia el noreste del país, arrastrando consigo aire polar que chocará de frente con la humedad cálida proveniente del Golfo de México, generando una inestabilidad atmosférica de alto impacto. El martes 10 de marzo será el día más peligroso. Para esa jornada, el SMN advierte sobre la posible formación de torbellinos y tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, fenómeno poco frecuente en esta época del año, pero favorecido por la colisión entre las corrientes en chorro subtropical y polar con el aire húmedo del Golfo de México. En las sierras del norte, el panorama no es menos preocupante. Las zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango registrarán caída de nieve y aguanieve, con temperaturas mínimas que podrían desplomarse hasta los -10°C en las madrugadas del martes y el miércoles. Los municipios serranos de estos estados deberán prepararse para cortes en carreteras y posibles afectaciones en el suministro de agua potable por congelamiento de tuberías. En materia de vientos, Chihuahua, Durango y Zacatecas serán los estados más castigados, con rachas que podrían alcanzar los 80 km/h el martes. Si el lunes ya representó un aviso con lluvias intensas en Baja California, Sonora y Chihuahua, el martes el sistema se desplazará hacia el noreste y concentrará su energía en Coahuila, que recibirá los chubascos más severos de todo el episodio, con acumulados puntuales de entre 25 y 50 milímetros en pocas horas. Ciudades como Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras deberán extremar precauciones ante el riesgo de desbordamiento de arroyos, encharcamientos en zonas bajas e inundaciones en vialidades secundarias. Nuevo León y Tamaulipas también estarán en zona de alto riesgo. Monterrey, Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria podrían experimentar lluvias acompañadas de tormenta eléctrica y vientos racheados, lo que complica aún más las condiciones para el transporte terrestre y aéreo. El impacto no se limitará al norte. A lo largo del martes y hasta el miércoles, lluvias aisladas continuarán afectando a estados del centro y sureste como el Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Aunque los acumulados serán menores en estas regiones, entre 0.1 y 25 milímetros, la saturación del suelo por lluvias previas eleva el riesgo de deslaves en zonas serranas de Oaxaca y Chiapas, donde las pendientes son más pronunciadas.