Cierran 35 colegios y dos universidades públicas por riesgo de inundación: suspenden las clases ante el temporal. (Fuente: archivo).

El Ayuntamiento de València ha decidido suspender las clases este lunes 15 de diciembre por aviso naranja debido a las intensas lluvias. Esta decisión se adopta para evitar los desplazamientos de numerosos alumnos de fuera de ambos núcleos urbanos que atraviesan zonas inundables en sus desplazamientos por carretera a estos centros escolares.

Según difundió EFE, por ello se ha decidido el cierre de la actividad docente en los centros ya determinados por el Ayuntamiento para las situación de alerta naranja por lluvias, lo que ya se ha comunicado a los centros educativos afectados.

Todas las medidas se han adoptado en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) de las 18.00 horas de hoy tras conocer que en la reunión del Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) se ha informado de que a partir de las 06.00 horas de mañana la alerta pasará a ser naranja por lluvias y tormentas y se mantendrá hasta el mediodía.

¿Cuáles son los centros que suspenden las clases?

El Ayuntamiento ha anunciado la suspensión de las clases en 32 centros de zonas inundables y de tres pedanías del sur de la ciudad, La Torre, Castellar-Oliveral y Forn d’Alcedo.

En Pinedo y El Saler los centros estarán abiertos pero la jornada será no lectiva por el acuerdo con el Ayuntamiento con las direcciones de los centros, según un comunicado del Ayuntamiento.

Tras el último episodio de fuertes lluvias las direcciones de los centros de Pinedo y El Saler mantuvieron una reunión con las área de Emergencias del Ayuntamiento y Educación y se decidió de forma consensuada que con alerta naranja por lluvias los centros educativos de las dos pedanías tendrían un protocolo específico de apertura del centro pero sin actividad educativa.

Asimismo, según anunció El País, las dos universidades públicas de la ciudad de Valencia, la Politécnica y la Universitat de València también han decidido interrumpir sus actividades este lunes.

València suspende clases en 32 centros de zonas inundables y de tres pedanías del sur. (Fuente: archivo).

¿Cuáles son los centros de Atención de Emergencias abiertos?

El Ayuntamiento mantiene abiertos esta noche los tres Centros de Atención de Emergencias sociales (CAES) y, al estar completas todas las plazas, para esta noche se abrirá el Polideportivo de Benimaclet para las personas sin techo.

Asimismo, han recomendado seguir los canales oficiales municipales para conocer las medidas que se van adoptando y evitar desplazamientos innecesarios.

Por su parte, el conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, ha pedido “precaución” a la población y evitar desplazamientos a zonas inundables, a cauces y barrancos por si hay acumulación de agua.

Valderrama ha señalado, que no se han producido durante la jornada incidentes relevantes y ha agradecido el comportamiento ciudadano, ya que se ha reducido “drásticamente” la circulación de vehículos garantizando “una mayor seguridad”.