Insólito nuevo obstáculo para la moratoria previsional: un escrache en la ANSES

Un escrache en las oficinas de la ANSES se convirtió en un obstáculo (otro más) que deberá sortear el Frente de Todos si quiere sesionar en Diputados. Sumar 11 legisladores para alcanzar el número mágico de 129 presentes que se necesitan en el recinto para poner en marcha una sesión se vuelve cada vez más cuesta arriba para la massista Cecilia Moreau.

La intención de la bancada que lidera Germán Martínez es sesionar lo antes psoible. Son varios los temas que el presidente Alberto Fernández habilitó a tratar en Congreso en extraordinarias. Muchos de ellos están en manos de Diputados, algunos, incluso, hasta dictaminados. De hecho, en las últimas horas se sumó el "Monotech", que crea una nueva categoría de Monotributo para facturar en dólares trabajos encargados en el exterior y que está destinado a la Economía del Conocimiento.

En ese cúmulo de temas pendientes también se encuentra la creación de ocho universidades, ya dictaminadas, junto con la ley de fomento de inversiones en el sector agroindustrial y la reforma la ley de Lavado de activos (ambas a un paso de ser dictaminadas). Aunque, el proyecto más sensible el denominado Plan de pago de deuda previsional. Es que, hasta tanto no avance, cerca de 800.000 personas no podrán jubilarse este año, por no contar con los 30 años de aporte que exige la ley.

La parálisis de este proyecto tampoco le sale gratis a la oposición . Son varios los legisladores que, cuando vuelven a sus pagos, se cruzan con algunas de esas 800.000 personas que les recriminan no poder jubilarse. También con algunas de las 700.000 personas que están a menos de 10 años de llegar a la edad jubilatoria, que podrían empezar a cancelar sus deudas previsionales para llegar a la edad de retiro sin pasivos por atender. Pero, como el proyecto no es ley, tampoco pueden.

Para avanzar con esa ley, ante la negativa de Juntos por el Cambio de dar quórum mientras el juicio político a los cuatro miembros de la Corte siga en pie, al oficialismo le queda poco terreno en donde cosechar adeptos.

Sabe que con los cuatro diputados liberales no puede contar. Pero sí con los otros cuatro de Izquierda que, siempre y cuando el temario de la sesión les resulte aceptable, están dispuestos a dar quórum para que la moratoria sea ley. El Frente de Todos puede sumar otros cuatro: los miembros de Provincias Unidas, que siempre están dispuestos a dar quórum bajo el lema "la discusión se debe dar en el recinto".

Al oficialismo le faltarían, así, tres diputados para alcanzar los 129 presentes . La mira estaba puesta en el Interbloque Federal, bancada que preside Alejandro "Topo" Rodríguez que acompañó, con disidencias, el dictamen. Pero la aparición de unos carteles en las oficinas de la Anses de todo el país "empiojó" más aun el panorama.

Los ocho federales ya venían planteando que, para dar quórum, el oficialismo debía, primero, tender puentes con Juntos por el Cambio para evitar un nuevo escándalo en el recinto como los de diciembre pasado, cuando hubo insultos y acusaciones cruzadas, además de tres sesiones que fracasaron. Entre ellas, la Preparatoria, en la que el cuerpo debía elegir a sus autoridades.

Pero el oficialismo no tendió esos puentes: la postura de JxC permanece firme. Y, encima, en los últimos días aparecieron carteles en las oficinas de la Anses de todo el país que despertaron el enojo de ese interbloque en el que convive Identidad Bonaerense, el schiarettismo y el socialismo.

"Con escraches no generan el clima necesario para armar una sesión" , le dijo a El Cronista el diputado socialista Enrique Estévez. De paso, el diputado por Santa Fe advirtió que "si el debate no se da en otros términos, el recinto se va a transformar en un circo romano, y nosotros a eso no nos sumamos". De hecho, cuando una de las últimas sesiones del año pasado cobró tintes circenses, los Federales abandonaron el recinto y el oficialismo se quedó sin quórum .

¿A qué escraches se refiere el santafesino? Días atrás, el sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) empapeló las sucursales de ese organismo con las caras de los diputados y la leyenda "son diputados y diputadas de tu provincia y no quieren que te jubiles".

Otro cartel, con fondo negro y letras rojas, que también incluye los rostros de los diputados, reza: "Buscalos, seguramente hay algún vecino tuyo". Además de los logos de los diarios Clarín y La Nación, ese mismo cartel indica: "Gracias a estos tipos, más de un millón de ciudadanos no van a poder jubilarse". Y remata: "Legislan para un pueblo que odian".