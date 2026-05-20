En esta noticia Espejismo macro

En el arte contemporáneo, la cultura del flow y la improvisación viva no nacen del vacío. Exigen una biblioteca interna de recursos consolidados, entrenamiento riguroso y conexión instantánea con el ambiente para reaccionar a lo inesperado.

Hoy, la alta dirección corporativa enfrenta ese mismo cambio de piel. La planificación rígida a mediano plazo o las hojas de ruta anuales fijas han sido hackeadas por la digitalización, la inmediatez y disrupciones aceleradas e impensadas.

Responder a esta dinámica invirtiendo en herramientas del viejo paradigma —multiplicar escenarios lineales, refinar argumentos racionales o asignar probabilidades a ejercicios de sensibilidad— resulta costoso e inoperante. La complejidad neutraliza el método inductivo clásico.

La evidencia de cómo la planificación dura cruje ante la inmediatez es contundente: el Presupuesto Nacional 2026 proyectaba una expansión del PBI del 5%, pero en meses el FMI y el mercado corrigieron la estimación al 2,6%. En el plano corporativo, la volatilidad del 65% en insumos como el cobre y el salto del 48% en el crudo Brent por el conflicto en Medio Oriente pulverizaron cualquier presupuesto estático.

La mejor respuesta no es adivinar el mañana, sino dotar a la firma de las capacidades dinámicas de un organismo vivo. La ventaja estratégica ya no radica en la rigidez de un plan, sino en la plasticidad continua para mutar e integrar el contexto global en tiempo real dentro de la agenda operativa.

Espejismo macro

En la Argentina de mayo de 2026, esta metamorfosis deja de ser un debate conceptual para transformarse en una condición de supervivencia. Cómo venimos señalando en este espacio, el desafío es decidir a tiempo, cuando hay una abundancia de datos, sin embargo, el nivel de especificidad de lo verdaderamente relevante para cada empresa es muy difícil de decodificar.

El tablero macro muestra hitos innegables: consolidación del superávit fiscal, inflación general en la zona del 2,9% mensual y un Banco Central que acumula reservas. Sin embargo, este control macro oculta un entramado productivo heterogéneo que opera a dos velocidades desacopladas.

Por el carril veloz circulan sectores intensivos en capital y orientados al mercado externo: minería, agro de punta y energía. Potenciados por el RIGI, estos rubros dinamizan inversiones a gran escala. Vaca Muerta, reserva de resiliencia global, registra un récord de 874.000 barriles por día, proyectando exportaciones sectoriales por u$s 17.000 millones este año.

Por el carril lento transitan la industria manufacturera tradicional, el comercio y la construcción. Estos rubros, determinantes para el empleo urbano y el consumo masivo, enfrentan márgenes comprimidos. Están condicionados por salarios reales estancados, financiamiento selectivo por morosidad bancaria y un tipo de cambio apreciado que impulsa la competencia de bienes importados.

Esta dualidad explica por qué, mientras el PBI se expande, la desocupación urbana se sitúa en el 7,5%. Atravesamos las fricciones de una transición schumpeteriana de destrucción creativa donde los costos de reconversión son inmediatos, pero el derrame de los sectores de punta opera con plazos rezagados. La incertidumbre actual gira en torno a fricciones estructurales del modelo productivo y la sostenibilidad de la velocidad del cambio.

Para gestionar valor en un entorno fragmentado, el management debe abandonar el análisis predictivo tradicional. Seis fuerzas estratégicas interconectadas sacuden el tablero global: desde la polarización pragmática EE. UU.-China hasta la fragmentación jurisdiccional de datos y comercio. La clave para la alta dirección reside en posicionar a la organización en los tres grandes espacios de reconfiguración que están redefiniendo las cadenas de valor internacionales.

El primero es la reconfiguración física, emergente de la fricción entre geopolítica y logística. El histórico mandato Just-in-Time capituló ante la primacía de la seguridad, el Just-in-Case y el Friendshoring. En un orden transaccional dividido en bloques cerrados, la infraestructura crítica actúa como un interruptor de lealtad inmediata.

Para la Argentina, este espacio habilita una oportunidad como Safe Harbor geográfico, capaz de integrarse como proveedor estratégico de recursos esenciales para cadenas occidentales de suministro de largo plazo.

El segundo vector es la reconfiguración cognitiva, que amalgama la disrupción tecnológica con la demografía y las nuevas pautas de liderazgo. La IA trascendió la automatización de tareas para dar nacimiento a las Agentic Organizations: estructuras híbridas comandadas por agentes autónomos de larga duración que mantienen objetivos corporativos y acumulan memoria institucional.

Ante el envejecimiento poblacional del hemisferio norte, el capital humano adaptativo y los servicios basados en el conocimiento operan como ventajas competitivas de primer orden. El reto local es rediseñar modelos de negocios frente a un avance de la IA agéntica, al mismo tiempo que enfrentan una fuga de cerebros, la velocidad con la que logren impactar en la eficiencia con la tecnología será clave en este desafío.

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El tercer espacio es la reconfiguración regulatoria, donde colisionan las urgencias de la gobernanza energética con las exigencias de compliance ambiental y de datos transnacionales. La normativa de sostenibilidad ya no es un trámite administrativo; funciona como el nuevo proteccionismo y barrera de entrada a mercados de alto valor.

El despliegue tecnológico de frontera demanda un volumen de energía limpia y minerales críticos que reconfigura las alianzas globales. Aquí reside la oportunidad de diferenciación por origen para las corporaciones argentinas: certificar la trazabilidad digital deja de ser un costo para convertirse en la llave de acceso al financiamiento internacional.

El año 2026 es el del delivery. Para que el cambio de régimen económico se consolide, la estabilidad macroeconómica debe traducirse en expansión de la formación de capital privado y empleo formal de productividad creciente. Esperar certezas totales en un planeta hostil y fragmentado es la forma más directa de resignar competitividad.

Las empresas exitosas no se aferrarán rígidamente a proyecciones estáticas, sino que asumirán la lógica del organismo vivo: interpretar las fricciones estructurales, expandir sus capacidades organizacionales en tiempo real y fluir con el contexto para capturar el valor de la transformación profunda antes de que sea evidente para el mercado.