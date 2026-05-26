La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó una nueva actualización del monotributo que comenzará a aplicarse desde junio de 2026. El incremento impactará tanto en las cuotas mensuales como en los topes de facturación anual permitidos para permanecer dentro del régimen simplificado.

La suba será del 14,29% y alcanzará a millones de contribuyentes de todo el país, incluyendo trabajadores independientes, profesionales y comerciantes.

ARCA actualiza el monotributo por inflación

El organismo explicó que la modificación responde al mecanismo de actualización semestral previsto por la normativa vigente y toma como referencia la inflación acumulada de los últimos meses.

Con este ajuste, también se modificarán los límites máximos de facturación de cada categoría para evitar que los monotributistas queden excluidos del sistema por el avance de los precios.

Las nuevas escalas anuales quedarán establecidas de la siguiente manera:

Categoría A: hasta $ 10.277.988,13

Categoría B: hasta $ 15.058.447,71

Categoría C: hasta $ 21.113.696,52

Categoría D: hasta $ 26.212.853,42

Categoría E: hasta $ 30.833.964,37

Categoría F: hasta $ 38.642.048,36

Categoría G: hasta $ 46.211.109,37

Categoría H: hasta $ 70.113.407,33

Categoría I: hasta $ 78.479.211,62

Categoría J: hasta $ 89.872.640,30

Categoría K: hasta $ 108.357.084,05

Cuánto habrá que pagar por categoría desde junio

ARCA confirmó que las cuotas mensuales tendrán nuevos valores diferenciados entre prestación de servicios y venta de bienes.

Estos serán los montos actualizados:

Categoría A: $ 42.386,74

Categoría B: $ 48.250,78

Categoría C servicios: $ 56.501,85

Categoría C bienes: $ 55.227,06

Categoría D servicios: $ 72.414,10

Categoría D bienes: $ 70.661,26

Categoría E servicios: $ 102.537,97

Categoría E bienes: $ 92.658,35

Categoría F servicios: $ 129.045,32

Categoría F bienes: $ 111.198,27

Categoría G servicios: $ 197.108,23

Categoría G bienes: $ 135.918,34

Categoría H servicios: $ 447.346,93

Categoría H bienes: $ 272.063,40

Categoría I servicios: $ 824.802,26

Categoría I bienes: $ 406.512,05

Categoría J servicios: $ 999.007,65

Categoría J bienes: $ 497.059,41

Categoría K servicios: $ 1.381.687,90

Categoría K bienes: $ 600.879,51

Qué deben hacer los monotributistas

Desde ARCA recordaron que cada contribuyente deberá revisar su categoría antes de la próxima recategorización para evitar inconsistencias, sanciones o una eventual exclusión del régimen simplificado.

El organismo también recomendó controlar periódicamente los ingresos facturados y verificar que no se superen los nuevos topes establecidos para cada escala.

Cómo ingresar a la web oficial de ARCA

Los usuarios pueden consultar categorías, pagos, vencimientos y situación fiscal desde el portal oficial de ARCA, organismo que reemplazó a la ex AFIP.

Para acceder al sistema se deben seguir estos pasos:

Ingresar a arca.gob.ar. Seleccionar la opción “Ingresar con Clave Fiscal”. Presionar “Iniciar sesión”. Colocar el número de CUIT. Ingresar la Clave Fiscal.

Quienes todavía no tengan clave podrán generarla mediante la aplicación ARCA Móvil, disponible para celulares Android y iPhone. El trámite se realiza de manera gratuita y requiere validación de identidad.