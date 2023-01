Importaciones y deuda: Economía arma el colchón de dólares para pasar el verano

La puesta en marcha del swap con China que anunció el titular del Banco Central (BCRA) Miguel Pesce desde Basilea se presenta como una señal que puede aliviar a las pymes a la hora de acceder a los pagos de importaciones en un año donde los economistas anticipan que presentará más dificultades para hacerse de las divisas.

El Gobierno suma refuerzos para pasar el verano y aguarda la llegada de créditos multilaterales en el primer trimestre para despejar las presiones devaluatorias.

El swap con China implica u$s 19.000 millones para reforzar reservas y una activación por u$s 5000 millones "para compensar operaciones del mercado cambiario", detalló el BCRA. Según detalló Sergio Massa, se espera que descomprima necesidades de dólares para el pago de importaciones.



Las importaciones de productos chinos totalizaron u$s 16.320 millones entre enero y noviembre, mientras que las exportaciones llegaron a u$s 7672, lo que deja un déficit para Argentina en 11 meses de u$s 8648 millones en el intercambio bilateral.



PASAR EL VERANO

"El frente externo presentará mayores dificultades este año, especialmente durante el verano", advirtió un análisis de la consultora Ecolatina, de cara a las perspectivas de la economía global con menos crecimiento y una moderación en los precios de commodities.

El Gobierno busca armar un colchón para pasar el primer trimestre. El swap es uno de los ingredientes, mientras que se espera la llegada de financiamiento de organismos multilaterales de crédito.

Se enfrentan además vencimientos de deuda por u$s 1000 millones hoy como parte del pago a los bonistas reestructurados, que se suman a bonos provinciales y el pago al FMI que se cubrirá con los derechos especiales de giro que envió el Fondo. Este año habrá financiamiento negativo con el FMI por u$s 1400 millones y habrá que cubrir esa diferencia.



El Ejecutivo sigue afinando el funcionamiento del sistema de importación SIRA para agilizar las aprobaciones y garantizar los dólares, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas y las que adhieren a los acuerdos de precios que buscan desacelerar la inflación.

Pese a eso, los economistas vaticinan un año complejo para el comercio exterior. "Ante la necesidad de acumular reservas para evitar una devaluación brusca y cumplir con lo acordado con el FMI, estimamos que el grado de restricciones a las importaciones continuará siendo elevado en 2023, e incluso podría endurecerse en caso de ser necesario" , agregó la consultora Ecolatina, que advierte por el crecimiento de la deuda comercial por retrasos para pagar importaciones.

dólares multilaterales y obras

El equipo económico apunta a consolidar la llegada de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y la CAF en el primer trimestre como parte de los refuerzos de multilaterales que se acordaron en el programa con el FMI, que proyecta un piso de u$s 1400 millones para este año de desembolsos de multilaterales.

"Tras el acuerdo de reestructuración con los acreedores del Club de París, la movilización del apoyo de los socios multilaterales y bilaterales sigue siendo esencial para garantizar que se cumplan los compromisos de financiación y se refuerce la cobertura de reservas", indicó el FMI en la última revisión y los funcionarios argentinos se comprometieron a reforzar negociaciones .

En la previa, en tanto, los bancos chinos que financian la construcción de las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic transfirieron al Banco Central u$s 212 millones para retomar el flujo de fondos para la obra, y se suman al desembolso de u$s 287 millones de los últimos días de 2022.