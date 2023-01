Dólares de las reservas del BCRA en vilo: por qué hoy es el día D

Hoy lunes será un día D para las reservas del Banco Central, porque el Ministerio de Economía deberá pagar u$s 1021 millones de intereses de deuda.

Son unos u$s 627 millones por la renta de los Globales en dólares G29, G30, G35, G38, G41 y G46, más u$s 355 millones por la de Bonares en dólares 30, 35, 38 y 41 y u$s 39 millones por Globales en euros G30, G35, G38, G41 y G46.

A quién se le paga

De acuerdo a los últimos datos del Indec, que son al tercer trimestre del 2022, sobre porcentaje de bonos soberanos en manos off shore, el 14% de los Bonares (u$s 50 millones) y el 80% de los Globales u$s 533 millones) se encuentra en manos extranjeras, lo que da casi el 60% del total de lo que se pagará de intereses este lunes.

A los residentes se les paga en el exterior, directo en sus cuentas en Nueva York, no en Buenos Aires, por lo cual se dificulta que renueven, ya que los principales compradores de deuda local hoy son los propios argentinos.

Lupa en reservas

De ahí que la lupa esté puesta en los u$s 44.800 millones de reservas del Banco Central, que son las que más pueden sufrir, aunque habrá que ver cómo terminan este lunes, ya que influyen varios factores: compras en el mercado, pagos, cotización de activos e ingresos.

Por lo pronto, es probable que suba el dólar convertibilidad por la baja de reservas. Este tipo de cambio de equilibrio se suele hacer entre el circulante, o sea los pesos que hay en la calle, dividido las reservas del BCRA, para ver cuál sería el valor teórico del dólar.

Valor teórico del dólar

Este dólar de equilibrio se está mirando mucho y es cada vez más usado por el departamento de research de las consultoras. Es ni más ni menos que el considerado dólar convertibilidad, hoy en torno a $ 400. Este dólar se ha vuelto con el cepo la referencia del mercado, porque el blue siempre converge a ese dólar.

"Por más que tenga poca utilidad real macro, es visto como una referencia operativa. Este dólar a finales de enero podría llegar con esta baja de reservas a los $ 430, $ 100 pesos más que el MEP", calcula el analista Mauro Mazza, de Bull Market Brokers (BMB).

"Durante enero esperamos que las reservas bajen por pagos de capital e intereses de forma importante. Tenemos pagos por u$s 2951 millones de capital por FMI y bonos de Mendoza, y luego pagos de renta, de los cuales estimamos que casi unos u$s 600 millones queden en el exterior", completa.

PRÓXIMOS PASOS

En BMB no esperan mucha reinversión de los extranjeros en los Globales, pero sí que inversores locales, que tienen el 20% de los Globales busquen reinvertir o incluso diversificar, vendiendo dólares contra pesos para operar en peso equity, como se le dice en la jerga a las acciones en pesos.

Sí prevén reinversión de renta por parte de residentes, en especial en serie Bonares y menor medida Globales, y no descartan que con esa renta aumenten el riesgo comprando equity.

Sobre todo, las rentas provenientes del GD30 y el AL30, distinto es el AE28 y el AL41, que los inversores lo ven para hacer tasa, ya que paga interés corriente del 13 por ciento.