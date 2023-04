Importaciones en yuanes: todas las claves para operar en el SIRA y acceder al MULC

Rodeados de empresarios y funcionarios, el ministro de Economía, Sergio Massa, y el embajador chino en la Argentina, Zou Xiaoli, celebraron la activación del swap con China, que impactará en un ahorro de u$s 1040 millones, en mayo.

El monto corresponde a importaciones reprogramadas desde un tercer país que se refacturaban en dólares, pero provienen del país asiático .

Durante el encuentro, en el que también participó el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, se indicó que a partir de mayo habrá un promedio de 790 millones de dólares de importaciones de mercadería de origen chino que empezará a pagarse en yuanes.

"Frente a aquellos que. pensando que no teníamos capacidad económica como Estado , especularon, sobre especularon, esto mejora la perspectiva de reservas netas de la Argentina, nos da mayor libertad y agrega capacidad de funcionamiento desde el Banco Central", explicó el ministro.

"Es la garantía de seguir produciendo con bienes intermedios que se importan de China, que además ya no sufren el proceso de triangulación que en algunos casos habíamos detectado que se utilizaban para pagar más caro desde Argentina, usando agentes o intermediadores en otros países ", aclaró.

La medida se enmarca en un contexto de fuerte restricción de reservas en dólares que obligó a la Argentina a iniciar una renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) , en el que se ha intensificado la brecha cambiaria y, en línea, las maniobras irregulares para hacer diferencias luego de acceder al dólar oficial.

En ese marco, a partir de inspecciones e intimaciones de la Aduana a empresas que efectuaron importaciones de mercaderías de origen China, pero refacturadas desde Uruguay y Europa, el organismo registró un incremento "exponencial" de solicitudes en SIRAS en yuanes.

Por eso, desde Economía aseguran que "la menor demanda de dólares por la activación del swap con China tendrá un impacto positivo en las reservas del Banco Central".

Importaciones SIRA en yuanes: los detalles del anuncio

"Argentina tiene un swap con China que funciona no solamente como instrumento de fortalecimiento de las reservas de nuestro Banco Central, sino que, a partir del trabajo creativo y organizado del Estado argentino, funciona como instrumento financiero y comercial", dijo Massa.

Además, destacó que la herramienta financiera depende de la "buena voluntad" de empresas que necesitan de piezas o partes para la producción de bienes en la Argentina; entre ellas, mencionó a Newsan, Mirgor, Claro, Telefónica y Syngenta pero destacó que son muchas las que, en distintos rubros, "generan un impacto en las importaciones que nos obliga a trabajar en mantener el funcionamiento y la actividad económica de la Argentina sin que ello implique poner en riesgo nuestras reservas".

Por eso, a partir del acuerdo con las diferentes empresas, con el ICBC (por sus siglas en inglés Industrial and Commercial Bank of China), con el Banco Popular Chino y el Banco Central, se acordó reprogramar el instrumento que pasará a ser parte del flujo de salida de yuanes y no de dólares.

La decisión permitirá, "adelantar el ritmo de importaciones" que, en general, corren a 180 días y, al optar por la opción yuanes como moneda de pago en SIRA, pasará a 90 días .

Al mismo tiempo, se prevé una mejor dinámica en la programación de un volumen de importaciones en yuanes por u$s 790 millones mensuales, lo que reemplaza parte del uso de dólares en la Argentina .

Algo para la exportación

La medida, de forma indirecta beneficia al sector exportador que requiere de partes e insumos del exterior para producir bienes que luego comercializa hacia otros países y, en los últimos meses, por las restricciones externas mantienen sus stocks al límite.

Sin embargo, desde entidades que nuclean a este sector generador de divisas, plantean que aún "faltan incentivos" para que se opte por el yuan a la hora de exportar. Este paso, indicó Federico Rodríguez, titular de la Federación de Entidades Exportadoras (FECACERA) es "elemental" para retroalimentar el swap. "Si no se crece en los dos sentidos (expo e impo), en unos meses se reiterará la problemática" , opinó.

"Es una decisión de estrategia país que debe ponderarse a la luz del comercio bilateral, donde Argentina exporta a China fundamentalmente commodities y este nos vende productos de alto valor agregado y por tanto considerar el costo político y geopolítico de una inflexibilidad en la adquisición de tecnología", señaló Fernando Landa, presidente de la Cámara de Empresas Exportadoras (CERA).

En tanto, en relación a cuestionamiento respecto al incentivo de operaciones de forma exclusiva con el país asiático, desde la entidad que actúa como "compensadora", el ICBC indicaron que no es un "limitante" porque la entidad posee convenio con otras en el país y en muchos del resto del mundo.

Incluso, señalaron que no hace falta que exista un convenio previo con bancos de otros países, sino que se puede iniciar al trámite al momento que un operador esté interesado en hacer el pago por esta vía que fue autorizada en 2015 por el Banco Central de China pero, en la práctica, funciona hace un año .

En ese sentido empresas del sector de fabricación de electrónica y electrodomésticos contaron a El Cronista que progresivamente están realizando operaciones en yuanes frente a proveedores de China y funciona "con normalidad".

El Intercambio Comercial Argentino (ICA) de marzo resultó negativo en 1.059 millones de dólares, y mostró el mayor saldo negativo desde agosto de 2018 con exportaciones cayendo al 22% e importaciones al 4% .

El dato del INDEC obligó al Gobierno a acelerar el diálogo con sus principales socios comerciales, en busca de alivio.