Por no liquidar dólares: la Justicia negó una cautelar a empresa suspendida por AFIP

La justicia Federal avaló una estrategia que implementó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a través de la Dirección General de Aduanas (DGA) para incentivar a los exportadores a liquidar divisas a través del Banco Central (BCRA).



En medio de una puja entre el Gobierno y las empresas por los escasos dólares que controla el Tesoro, ante la de mora en el plazo de 10 días estipulado para ingresar las divisas que se generan en el comercio exterior , el organismo decidió suspender preventivamente a los exportadores.

Si bien los plazos para liquidar las divisas van de los 15 días desde el permiso de embarque (soja) hasta 180 días (economías regionales), existiendo casos de 365 días, para operaciones entre empresas vinculadas el máximo es de 60 días .

A raíz de la fuerte brecha entre el dólar oficial y el paralelo algunas firmas demoran la liquidación de divisas para hacer una diferencia en el exterior o directamente lo convierten al tipo de cambio de contado con liquidación.

En ese contexto, la Aduana dictó la instrucción general (IG) 07/2022 (DGA) que establece pautas para aquellos casos en que los exportadores no efectúen el "ingreso oportuno" de divisas-

En esa norma estableció que, "si se verifica el efectivo incumplimiento, el agente a cargo del registro intimará al exportador para que, dentro del plazo de 10 días, proceda a liquidar las divisas correspondientes o a garantizar su ingreso (seguro de caución) o, de no cumplirse con estos requisitos, la suspensión como Exportador del Registro de Aduana".

Frente a esos controles, la empresa entrerriana El Cerco SRL, presentó una acción de amparo contra la Aduana-AFIP para que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la IG N° 7/2022 DGA.

Según consta en el texto de la resolución del Juzgado Federal de Rosario, N° 1, en su defensa la firma manifestó que " no ha recibido por parte del BCRA intimación de ninguna índole respecto al ingreso de divisas, fue requerida por la AFIP-DGA a realizar el ingreso de tales divisas en el plazo de 10 días, bajo de apercibimiento de aplicar lo normado en la instrucción mencionada".

Sin embargo, la Justicia validó la posición de la Aduana y decidió no hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la empresa.

"Estamos atravesando la peor sequía desde 1922 a la fecha, la producción de soja se estima en 23 millones de TN, y la falta de controles eficientes respecto de las falsas empresas exportadoras llevo a un crecimiento exponencial de ´carpetas´ que simulan operaciones de exportación para dejar dólares en el exterior sin liquidar", señalo Guillermo Michel, titular de la Aduana.

"Este fallo de la justicia federal de Rosario consolida la posición de la Aduana y respalda nuestro accionar que tiene un objetico: defender las reservas para la industria nacional y la generación de empleo", agregó.

Los detalles de la resolución

Luego de analizar los argumentos de las dos partes, en relación a la cancelación de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de la firma y el planteo de que el accionar habría sido llevado a cabo sin un acto administrativo, indicó que " no ha sido comprobado en esta instancia por el actor, ni acompañado prueba suficiente que habilite suponer la existencia de dichos extremos".

Luego, en cuanto al "peligro en la demora" que manifestó la compañía explicó que al no existir actualmente "afectación directa" en el proceder de la firma "no se cumple la mencionada exigencia, lo cual no satisface el criterio de excepcionalidad y mesura ya señalad".

Los plazos de liquidación

Según está establecido en el Texto Ordenado de Exterior y Cambios, el plazo máximo para liquidar divisas queda determinado en función de la posición arancelaria - que es la manera en la que se clasifica la mercadería que es exportada -, y se computa desde la fecha del cumplido de embarque que es otorgado por la Aduana.

Estos plazos pueden ir desde los 15 hasta 60 días, aunque, si las contrapartes están vinculadas, el residente local puede solicitar en condiciones especiales que el plazo se amplie hasta 120 o 180 días dependiendo del bien o el monto total operado por año calendario (no puede superarse los u$s 50.000.000).

En el caso de aquellas operaciones de exportación que se hayan llevado adelante dentro de lo que denomina el mecanismo Exporta Simple, puede extenderse hasta los 365 días para cualquier bien.

"Una vez que se ha recibido el cobro de la exportación, se poseen 5 días hábiles para ingresar y liquidar en el mercado local las divisas", precisó Yanina Lojo, especialista en comercio exterior y finanzas.

Y aclaró que la empresa puede cobrar una exportación en una cuenta corresponsal de la entidad financiera en el exterior, pero no habrá cumplido con su obligación hasta tanto no traiga al país las divisas y las liquide a través del Mercado Oficial de Cambios.

"Una vez que las divisas entrar en la cuenta en el exterior, los exportadores tienen la obligación de traerlas, es decir, ingresarlas a una cuenta local, y liquidarlas, es decir, convertirlas a pesos en un período de 5 días hábiles", detalló.

respecto a los riesgos de suspensión del CUIT, Lojo indicó que la normativa contempla una gran diversidad de excepciones, pero múltiples razones pueden hacer que una empresa caiga en un incumplimiento, sin desearlo. "Lo importante -aclaró- es que se busque en la normativa y vea que debe hacer para poder rectificar su situación.

Desde febrero, los despachantes de aduana comenzaron a alertar a sus clientes que al momento de oficializar una exportación se encontraban con una pantalla que les recordaba que desde el 01/09/2019 se había establecido la obligatoriedad de ingresar y negociar las divisas según el plazo correspondiente.