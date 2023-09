Importaciones: por qué crecen en cantidades pese al SIRA y el impuesto PAIS y qué se espera

Mientras las quejas crecen y las exportaciones del único sector que impulsa el superávit se desploman por la sequía, las consultoras privadas advierten que, pese a la debilidad de reservas del Banco Central, las cantidades importadas alcanzaron su nivel más alto desde noviembre de 2017

Los datos oficiales marcan que el volumen de compras al exterior no cede. En agosto, uno de los períodos que el sector privado apuntó como "crítico" por las demoras en las aprobaciones en el Sistema de Importaciones (SIRA), dificultades en el validador de pagos de la AFIP y la reducción de la Capacidad Económica Financiera (CEF), las importaciones crecieron 7,4% en volumen.

La desaceleración de 12,4%, en dólares, surgió de una caída de 18,4% en los precios, aún así, frente al desplome de 22,4% en las exportaciones, el déficit comercial sumó u$s 1011 millones.



Así, el octavo mes del año, primero afectado completamente por la incorporación del Impuesto PAÍS a las importaciones, una medida que el Gobierno dispuso para desalentar la demanda de dólar oficial -"barato"-, cerró con los volúmenes de importación más altos de los últimos 6 años.

Impulsos y riesgos

En el detalle, según un informe de Ecolatina, se destaca que la adquisición de porotos de soja para compensar el faltante por la sequía siguió empujando las importaciones. En contraste, se desaceleró el gasto en energía, una balanza que recuperó un superávit mensual tras catorce años de déficit.

Frente a la alarma que se generó un año atrás cuando el Gobierno comenzó a poner más restricciones al sector importador, los distintos estudios privados pasaron de advertir sobre el riesgo de desaceleración de la economía a la problemática que está generando un nivel de importaciones que contrasta con la disponibilidad de divisas de la economía y el endeudamiento .



El debate es uno de los puntos de discusión con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que espera que los giros al exterior se muevan al ritmo del nivel de exportaciones , eso significa que retrocedan a los u$s 4000 millones, para compensar la sequía que finalizará el año descontando u$s 20.000 millones.

Aunque para el sector privado el recorte fue "fenomenal" para el FMI "se siguió gastando de más", explicó Marina Dal Poggetto, directora Ejecutiva de Eco Go en una conferencia en el auditorio del Centro de Despachantes de Aduana (CDA).

El atraso del tipo de cambio -incluso pos devaluación- no deja de resultar atractivo para el sector importador frente al constante "riesgo" de devaluación y el dólar blue rozando los $750.



En este contexto el Gobierno decidió grabar al sector importador con una tasa de 7,5 a 30% -según se demanden divisas para pagar insumos o servicios en el exterior-; así, mientras las solicitudes se multiplican en SIRA y pese a que los costos se comenzaron a reflejar en las góndolas, la AFIP abrió una nueva vía de recaudación que significó un salto de 506% el último mes.

"El sostenimiento del nivel de importaciones responde a la búsqueda por evitar una caída mayor en la actividad que afecte negativamente el empleo", destacó Ecolatina.

Como contracara, marcó que las reservas del BCRA sufrieron una marcada reducción y, al mismo tiempo se recurrió al swap de monedas con China, con un uso próximo a los u$s 3.000 M entre junio y septiembre y el crecimiento de la deuda comercial.



Por eso, alertó que mientras que el saldo comercial devengado (ICA) acumuló un rojo entre enero y julio de u$s 5.200 millones, el BCRA atesoró u$s 3600 millones. Según Ecolatina, como consecuencia, la deuda comercial, creció "exponencialmente" en u$s 7.800 millones en 2023 y alcanza los u$s 39.200 millones.

Lo que viene

Hacia adelante, el análisis destaca que efecto del nuevo recargo a los pagos al exterior será "parcialmente compensado" por la "incertidumbre propia del contexto electoral y la aceleración inflacionaria" que "morigeran el encarecimiento del tipo de cambio y alientan la demanda por importaciones ante las expectativas de un tipo de cambio mayor a futuro".

Aun así, los especialistas asumen que las compras externas descenderán y esto "limitará la expansión potencial del mercado interno " y afectarán de forma negativa la actividad económica.

Por su parte el relevamiento de Abeceb explicó que el saldo negativo de agosto "augura la posibilidad de una continuidad de la profundización del déficit comercial acumulado en los 8 meses del año".

Importaciones SIRA: industriales vuelven a alertar por problemas para acceder a insumos

En ese sentido, marcó que la perspectiva del relevamiento del Banco Central (REM), de cerrar el ejercicio con un saldo desfavorable de u$s 1500 millones "luce optimista" y alertó queel déficit comercial puede crecer a los u$s 3400 millones.