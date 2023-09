Importaciones con demoras de hasta 4 meses: cómo impacta en actividad

Mientras el Gobierno busca normalizar las autorizaciones que otorga el Sistema de Importaciones de la república Argentina (SIRA), el coletazo del freno que afectó a distintos sectores durante los últimos dos meses , comienza a repercutir en la actividad industrial y sobre las expectativas para el cierre del año.

Entre los más afectados, días atrás trascendió que más de 30.000 vehículos quedaron varados en el puerto de Zárate por falta de autorización para importar. A partir de un acuerdo de precios con las terminales automotrices, el Gobierno comenzó a liberar la barrera de ingreso.

Importaciones: se aprueban las SIRA pero hay nuevas barreras de AFIP y CEF, ¿cómo funcionan?

Sin embargo, como consecuencia, las plantas donde se fabrican la Nissan Frontier y el Renault Alaskan, en Córdoba, interrumpieron su producción por falta de insumos.

Por otro lado, según el "Estudio del mercado argentino de neumáticos", desarrollado por Claves Información Competitiva, este sector ha sido "fuertemente afectado" durante este último tiempo por la devaluación, los altos niveles de inflación, los controles a las importaciones y la alta conflictividad gremial en la actividad.

Además de subas de precios "muy significativas", el informe advierte que, durante el último año, los stocks se fueron agotando, a tal punto que hoy existen medidas que prácticamente no se consiguen, con demoras de reposición que pueden llegar hasta los tres o cuatro meses .

En una mirada más amplia, el relevamiento indica que la situación que atraviesan hoy las automotrices se encuentra en un "pico de tensión máxima" tras registrar hasta 60 días sin permisos de importación (SIRA).

"No se trata de autos de alta gama o de segmentos especiales, sino que son los más populares, desde autos chicos y económicos hasta las camionetas intermedias y SUV de los más vendidos, la mayoría fabricadas en Brasil ", describe el documento.

La problemática que se destrabó por estos días en la rama de autos, también se extiende a las motos. Aunque el 90% de las unidades que se comercializan se ensamblan en el país, la industria no puede producir por falta de autorización para ingresar partes y piezas .

En contraste, el permiso para importar con dólares propios - sin pedir acceso a dólar oficial- generó un boom en el segmento de alta gama . En ese sentido, desde Claves destacan que como pueden trabajar con dólares de sus clientes, firmas como BMW -que se encamina a liderar el mercado por segunda vez en sus dos décadas en el país- "están teniendo los mejores meses".

Impacto en la producción

Las trabas para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) que persisten a partir de errores y dificultades que surgen en el camino importador - incluso con la SIRA aprobada- le permitieron al Banco Central ostentar la racha positiva más larga de 2023 y atesorar más de u$s 2500 millones.

La contracara de este proceso de fortalecimiento de reservas comienza a calar por del lado de la actividad económico que según los datos oficiales comenzó a desacelerarse tres meses atrás. En junio, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) marcó una merma de 0,2% respecto a mayo y acumuló una baja del 1,9% durante el primer semestre del año.

Por eso, tras el proceso de fuerte recuperación pos pandemia que le permitió a la industria del neumático alcanzar las 9,7 millones de unidades, en 2021, el panorama para 2022 y 2023 se estancó en 9 millones .

Con menor impacto de la conflictividad gremial que viene afectando a la industria del caucho, l a producción de automóviles sigue un comportamiento similar, pero con un crecimiento sostenido en 2022 y en lo que va de 2023 (aumento del 20%).



En cuanto al mercado interno, según Claves, el año siguiente a la pandemia fue de recuperación. "Las ventas minoristas de neumáticos acompañaron en menor medida la recuperación de la demanda de vehículos, mostrando en 2022 y 2023 una retracción debido a los altos precios por devaluaciones, control de importaciones, alto nivel de inflación y escasez por conflictos gremiales ", describe el documento.

Por su parte, las ventas a concesionarios de julio tuvieron una baja del 29,9% respecto de junio y un aumento del 5,1% con relación a igual mes del año pasado . Comparando los primeros 7 meses del 2023 con respecto al 2022 se alcanzó una suba de 12,9%.

Con respecto a las importaciones, según su origen, Brasil lidera con un 52%, seguido de China por un 25%. Entre los dos países concentran casi el 77% del total de importaciones; luego se destacan India 6%, Japón 3% USA 2%.

Hoy, los cupos de importación se reparten entre 10 compañías que concentran un 60% del total. El liderazgo lo detenta Bridgestone (13,7%), mientras que más atrás le siguen Michelin (9,4%), Guerrini (6,9%), Goodyear (6,3%), Prometeon Tyre Group (6,3%), Alfredo Ignacio Corral (4,6%) y Pirelli (4,1%).

En el mercado externo, la industria de neumáticos mantiene un déficit "histórico" en su balanza comercial que se ha ido incrementando en los últimos años. Se espero que la deuda se mantenga entre u$s 400 y u$s 500 millones con las exportaciones declinando en unos u$s 60 millones.

Lo que viene

Sobre las perspectivas el informe es contundente en relación al impacto que genera en el sector el control de importaciones y advierte que "no se cumplió con la promesa de excluir del Impuesto PAIS a las autopartes de los autos fabricados en la Argentina y destinados a la exportación".

"De esta manera -señala-, se pierde competitividad, porque al exportar una gran carga impositiva no se puede ganar contra otros mercados como África y Asia, que venden sin impuestos".