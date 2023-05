Importaciones: las 5 maniobras que detectó la Aduana y su impacto en dólares

A partir de analizar el impacto económico de las denuncias que viene realizando la Dirección General de Aduana (DGA) por maniobras irregulares en el comercio internacional , el organismo elaboró un podio con los casos que ya están procesados por la justicia.

Las operaciones de triangulación y sobrefacturación de importaciones son "muy sencillas", indicaron desde la oficina que conduce Guillermo Michel y explicaron que "la mercadería viene de un país, pero se re-factura desde otro a un valor superior, por lo general países con los que es difícil obtener información financiera y fiscal ".

Además, apuntaron que "es un mecanismo ad hoc para la constitución de activos financieros en el exterior (dejar dólares afuera) pero que, además, impulsa la brecha y afecta las reservas porque el gran objetivo es obtener dólares al valor oficial".

Entre los casos denunciados, los rubros con mayor presencia de irregularidades son minería, productos agropecuarios, bienes de capital, insumos médico-sanitarios y agroquímicos, entre otros.

En ese sentido, la Aduana destacó los resultados obtenidos en la fiscalización de las operaciones de importación que ingresaron al amparo del Decreto 330/20, en el marco de la pandemia del Covid- 19, que llevó a 0% los derechos de importación en forma excepcional para mercadería destinada a combatir el virus, como como barbijos, termómetros o guantes de látex.

Golpe a las reservas

Entre los casos más "emblemáticos" que ya están en proceso judicial la Aduana destacó en primer lugar la sobrefacturación de barbijos.

El Juez Federal del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Número 3 de La Plata, Ernesto Kreplak procesó a los integrantes y partícipes de la operatoria implementada por la firma Pepsa SA.

La denuncia se basó en una operación de importación parcialmente simulada por la firma, que había sobrefacturado el valor de 680.000 barbijos ingresados a Zona Franca de La Plata.

En ese caso, el excedente en la factura alcanzó los u$s 1.738.600, un 700% encima del valor real, que según la Aduana debía haber sido de aproximadamente u$s 200.000 dólares.

En segundo lugar, destacó la adquisición de máquinas para Vaca Muerta, que extrajo u$s 83 millones del BCRA, y fue denunciada en la FINCEN de Estados Unidos.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó a tres empresarios de la firma NRG por una millonaria estafa en dólares al Estado nacional en la falsificación de documentación de importación de maquinaria para la construcción de Vaca Muerta, en Neuquén.

"La justicia determinó en esta etapa de la causa que NRG hizo importaciones al país con Marull Heavy Equipment LLC", refleja el informe y explica que ingresaron al país equipamiento para el montaje y puesta en funcionamiento de una "planta para producir arenas silíceas" que se utiliza para la provisión de arena de fractura para la industria del petróleo y el gas.

El tratamiento aduanero particular de este tipo de importaciones fue la excusa para perjudicar las arcas del Estado en u$s 83.083.524. De los veinticuatro (24) despachos de importación analizados surge que la suma declarada ante la Aduana de Estados Unidos resultó de un total de u$s 17.367.633, mientras que en las Aduanas de Campana y de San Antonio Oeste de la República Argentina se declaró un total de u$s 100.451.157,33.

El ingreso de "basura tecnológica" ocupa un lugar preponderante, a partir de una causa que investiga la jueza Mariel Borruto de Tierra del Fuego que procesó a un empresario por la simulación en la importación de productos tecnológicos , al declarar un valor de 1,5 millones de dólares cuando su valor de plaza era de 30 mil dólares.

En esta denuncia la Aduana sostiene que se aprovechó el régimen especial de Tierra del Fuego para sobrefacturar la importación y acceder a los dólares en el mercado oficial, con el presunto perjuicio fiscal de u$s 1,5 millones, que luego habrían sido girados a una cuenta de la empresa en el estado de Delaware de EEUU.

Además, Laboratorios Alfapharma SA, fue acusada por operaciones de importación de máquinas para fabricar vacunas sobrefacturas en u$s 4,5 millones.

"Las maquinas fueron declaradas en la Argentina en unos u$s 5 millones, sin embargo, en China las exportaciones de la maquinaria se habían registrado a un valor de apenas u$s 555.920", describe el documento y apunta a una sobrefacturación de u$s 4.484.040, un 907% que se concretó en un pase por Panamá.

Por último, se menciona el caso de 32 aviones que surgió de una serie de allanamientos en el marco de una averiguación de la Aduana. La investigación fue ordenada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, Secretaría N°7, y hasta el momento se detectaron sobrefacturaciones que ascienden a u$s 22.000.000.

Limitación del swap

Además de exigir los dólares oficiales en un contexto crítico por la caída en el ingreso de divisas del sector agroexportador , las maniobras irregulares funcionaron como un freno a la utilización del swap que la Argentina tiene con China.

En efecto, según la información oficial, las denuncias por sobrefacturación de importaciones le dieron un impulso a la activación del intercambio de forma directa con China.

En marzo y abril de este año se empezaron a solicitar SIRAS en yuanes por el equivalente a u$s 1040 millones y se estima una utilización mensual de u$s 700 millones por mes a partir de mayo.