Importaciones: el pago con yuanes revoluciona el SIRA y se suman bancos

Aunque la alternativa se encuentra disponible hace más de un año, la ampliación del swap con China que comunicó el titular de la cartera de economía, Sergio Massa, está revolucionando el ecosistema importador , sediento de herramientas que dinamicen la actividad comercial.



Durante el anuncio oficial, Massa señaló que "permite trabajar en la posibilidad de adelantar el ritmo de importaciones" que " se trabajarán a 90 días en lugar de 180 días" ; esta declaración fue clave para generar interés entre el sector empresario.

"Hemos recibido muchísimas consultas y no sólo de importadores de bienes sino también de profesionales o proveedores de servicios de todo tipo ", confirmó a El Cronista una vocera de las pocas entidades que en la actualidad opera de forma directa con yuanes en el comercio exterior.

Son 12 los bancos, entre públicos y privados de todo el país, que en menos de un mes han solicitado abrir una cuenta en China, a través de una entidad con base en la Argentina, para sumarse a la "ola del yuan", que es la unidad básica del Renminbi, la moneda de curso legal de la República Popular China que emite el Banco Popular (PBOC).

A simple vista la operatoria parece compleja, principalmente, por la distancia cultural con la moneda china y la institucionalidad del dólar en las conversiones universales a dólar, sin embargo, las entidades de clearing en la Argentina facilitan la incorporación de esta herramienta para liquidar pagos en el exterior que incluso, está operativo para exportaciones.

El Sistema Informático Malvina, que utiliza la Aduana argentina para el registro y seguimiento de las declaraciones y operaciones para la importación, exportación y el tránsito aduanero de las mercaderías, ya habilitó el código de ventaja "ACCESO_MLC_YUAN".

Este código permite el uso del yuan como moneda a adquirir en los casos en que se haya declarado el valor FOB en una moneda distinta, tanto en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) como en los despachos asociados.

Frente a la promesa de agilizar los plazos de acceso al Mercado de Cambios (MULC) en aquellas operaciones que no demanden dólares, si bien se puede cambiar la opción de pago en un pedido que originalmente se hizo en esta moneda, el sistema no permite realizar el camino inverso, o sea, si se solicita y aprueba en yuanes no puede mutar a la divisa estadounidense.

En un contexto de fuerte restricción de dólares, la expectativa de acortar el proceso de importación está generando un boom de consultas y de operaciones que, según datos del sector privado, en el primer cuatrimestre de 2023 ya se equiparó con el total realizado en todo el 2022.

"El crecimiento es lento pero progresivo", indicó un operador y se mostró optimista respecto a la continuidad de esta tendencia.

Cómo funciona el clearing

La opción es una herramienta para entidades financieras no para empresas ni individuos y, en la práctica, es como tener una cuenta abierta en China; una opción superadora ya que abrir una cuenta de forma particular, en el caso de un banco, además de los requisitos de entrada, presenta dificultades por el idioma y la diferencia de 11 horas.

Actuar como banco corresponsal exige cumplir y trazar una compatibilidad entre el universo de regulaciones de ambos bancos centrales, el BCRA y el de China.

Ese proceso, en Argentina lo logró el ICBC que también cuenta con ese rol en Chile y Brasil, en la región, y en países de otros continentes. Esto le que le permite funcionar como un banco corresponsal pero ubicado en Hong Kong -aunque físicamente se encuentra en la Argentina. Además, el HSBC y el Nación poseen cuenta en esa plaza.

En el caso del ICBC, a través del clearing en otros países puede facilitar las operaciones, más allá de lo que se comercie exclusivamente con China, siempre que entre los privados importador - exportador o trader, acepten mutuamente el pago en la moneda china.

Además, en caso de que el intercambio se realice con un país que no cuenta con clearing la transacción se puede concretar a través de un intermediario que posea una cuenta abierta, un tercer banco que actúa de mediador.