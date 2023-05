Cómo generar dólares: el modelo "Hyundai" del economista que escucha la industria argentina

"A comienzos de los 60 el producto bruto per capita de la Argentina era de u$s 1163 y el de Corea del Sur u$s 106, once veces superior mientras que hoy representa un tercio ", describió un especialista que participó de encuentros académicos y se reunió también con la Unión Industrial Argentina (UIA).

Habitual visitante al país, el economista surcoreano Ha-Joon Chang, dio una charla magistral en la sede de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) ante un auditorio completo y en compañía de Matías Kulfas, ex ministro de Desarrollo Productivo.

El especialista que una década atrás celebró el distanciamiento de la Argentina del Fondo Monetario Internacional (FMI) analizó cómo pudo uno de los países más pobres del mundo superar al país que, sesenta años atrás, "se posicionaba como una de las economías en desarrollo más ricas del mundo".

El modelo Hyundai

Ha-Joon Chang apuntó a la transformación de la economía coreana a través del apoyo a industrias incipientes como Hyundai a comienzo de la década de los sesenta.

El 'auto que camina', el concept Hyundai Elevate presentado en el show CES Las Vegas 2019

"Inició como una empresa constructora y comenzó a diversificarse ", dijo y marcó que para 1973 la compañía comenzó a producir su propio vehículo "Pony", un modelo económico. En 1976 produjo 10 mil unidades mientras que Ford fabricó 9,8 millones y General Motors 4.8 millones.



La primera exportación llegó en 1977, con el envío de 6 unidades a Ecuador. "Desde 2009 produce más autos que Ford y desde 2015 superó a General Motors; hoy, ocupa el tercer lugar en el mercado global y tiene expectativas de subir en el ranking con la fabricación de autos eléctricos", marcó.

Clave para el despegue

Como clave, en el encuentro organizado por Fundar, el economista apuntó a las inversiones corporativas: "sin empresas productivas que inviertan en tecnología para mejorar la capacidad de los trabajadores, en investigación y desarrollo (I+D), las capacidades productivas no van a mejorar".

Como segundo paso, marcó que es necesaria una política industrial con protección y subsidios para alentar el crecimiento de actividades incipiente, pero destacó, sobre todo, el rol de las exportaciones y la inversión en I+D.



"Argentina está en un lugar muy preocupante ", arrojó y contrastó con países como Corea del Sur o Israel que gastan más de 4,6% de su PBI en I+D .

Por otro lado, marcó que según estándares internacionales "tiene muy bajo nivel de inversión ", en torno al 16%, la mitad de lo que reciben en promedio los países de ingresos medios. "¿Cómo suponen que van a aumentar su productividad y producción sin inversión? tal vez haya una magia en este país que no conozco", ironizó.

Un planteo clásico frente a las bajas inversiones es reducir impuestos y desregular, pero "no funciona de esta manera", aseguró y señaló que grandes compañías prefieren invertir en Alemania con tasas de 30% antes que en Paraguay con gravamenes del 10% , porque los servicios que se ofrecen son superiores.

"Paradójicamente, tener regulaciones es bueno para los negocios".

En relación a la regulación aceptó que se deben eliminar algunas, pero aclaró que también funcionan como un marco de protección para la actividad privado y para sostener un nivel de empleo de calidad.

Destrabar el comercio

En ese sentido, para hacer girar la rueda de las inversiones que al mismo tiempo apalanca las exportaciones, Ha-Joon dijo que se necesitan desarrollar el mercado privado, mejorar la estrategia nacional para perfeccionar la industria, capacitar la fuerza de trabajo, invertir en I+D, infraestructura y marketing de exportación .

En tono de advertencia, planteó que la combinación de altas tasas de interés y sobrevaluación de la moneda es la "manera más segura de destruir el sector el exportador".



"Esa idea de que el Banco Central sólo se debe ocupar de la inflación es demasiado restringida y es una de las peores cosas que puede hacer", cuestionó en clara oposición a las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI).



Al mismo tiempo aseguró que "sin relajar las restricciones de pago no debería haber un desarrollo económico", dijo y explicó que los países no pueden producir sus bienes de capital y tecnología suficientes para aumentar exportaciones. "Sin suficiente habilidad para las importaciones no hay desarrollo económico y por eso las exportaciones son cruciales", insistió.

En este punto, dedicó una aclaración sobre el libre comercio: "no es así como se aumentan las exportaciones" , enfatizó y dijo que es necesario desarrollar industrias, principalmente las incipientes, para no caer en la "trampa de los ingresos medios" como le sucedió a Tailandia.

Al efecto de la inflación le bajó el precio, "No hay ningún tipo de evidencia de que un bajo nivel de inflación como recomienda el FMI de entre 1 y 3 % sea necesario o inclusive positivo". Según relató en el momento de expansión entre los 60 y 70 la inflación en Corea del Sur se ubicaba en torno al 18%, muy por encima de otros países de América latina.

Al cierre, el conferencista nacido en Seúl en 1963, recomendó aplicar algún tipo política industrial para promover el desarrollo de las capacidades productivas, pero advirtió que "esa historia debe integrarse con la macroeconomía".

Matías Kulfas, ex titular de Desarrollo Productivo participó en la charla

En sus últimas frases, recordó que la Argentina logró acumular reservas -luego del 2021-, creó un espacio para invertir, pero "lo sonaron" dijo y agregó: "no hicieron nada".