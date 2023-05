Importar con yuanes: la letra chica de la norma y la clave para agilizar las SIRA

Desde que presentó la operatoria para pagar importaciones en yuanes, el Gobierno aprobó permisos del Sistema de Importaciones (SIRA) por más de u$s 6000 millones, dijo el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, al inaugurar una jornada en la que la autoridad monetaria y la Aduana explicaron el sistema a bancos, grandes importadores y pymes que operan con el país asiático.

El Ejecutivo busca agilizar esa alternativa para sostener la actividad sin afectar más dólares líquidos de las reservas. Y detalló a las empresas aspectos clave para poder aprovechar la ventana rápida para las aprobaciones de los permisos.

El origen de la mercadería

La subgerenta de regulaciones financieras del Banco Central, María Bossio, y el jefe de Importaciones de la Aduana, Diego Ibarrola, indicaron que la normativa cambiaria y aduanera no especifica que no hay regla de origen para pagar en yuanes: reglamentariamente, no es necesario que la contraparte o el origen de la mercadería sea china . Era una de las preguntas que se repetían entre los asistentes a la reunión virtual.



Sin embargo, El Cronista pudo confirmar en la Secretaría de Comercio que se prioriza el origen chino de la mercadería para otorgar la SIRA. Es una norma no escrita: "Nosotros privilegiamos el origen", reforzaron desde las oficinas de Matías Tombolini y el subsecretario de Política y Gestión Comercial Germán Cervantes.

Factura y SIRA

Lo que quedó claro es que la factura no necesariamente tiene que estar en yuanes. Se puede pagar con moneda china aunque la documentación respaldatoria esté en dólares . Sin embargo, no se podrá acceder a dólares para pagar en yuanes si la SIRA está en yuanes.

El importador puede tramitar una SIRA para obtener yuanes incluso cuando la operación esté en dólares y también puede conseguir yuanes si ya tramitó una SIRA para importar con dólares . En ese caso, indicó Ibarrola, deberá solicitar, a través del trámite SITA "Multinota Electrónica Aduanera (MUELA)" la inclusión de la ventaja en trato de la SIRA registrada. Una vez incluida, podrá convertir la importación en una operación en yuanes.

Liquidación de los yuanes

El plazo de liquidación de los yuanes es "t+2". Cuando el banco del importador solicita al BCRA el cambio de pesos por yuanes, la entidad financiera gira los pesos al día hábil siguiente y los yuanes se cancelan a las 48 horas de la orden. Para definir el tipo de cambio, se toma como referencia la paridad dólar oficial / yuanes .

Las importaciones que se paguen con yuanes acceden a menores plazos para la operación.

El BCRA ofrece, también, contratos futuros con yuanes, con la misma lógica (paridad peso / dólar oficial mayorista / yuan). Las operaciones de cobertura se realizan en el Matba Rofex, que concentra más del 90% del volumen de futuros en el país. Los contratos se negocian en pesos por yuan, con un tamaño mínimo de contrato de 5000 yuanes y liquidación en pesos.

Los funcionarios sostuvieron que las empresas que operen con contrapartes chinas tendrían ventajas burocráticas y menores costos al emplear yuanes. Al pagar en moneda estadounidense operaciones con contrapartes chinas, el banco comercial argentino envía los dólares a su sucursal de Nueva York para que, desde allí las divisas vayan a la entidad contratada por el exportador.

Al pagar con yuanes, este paso se evita: el importador da la orden de compra de yuanes, el banco comercial ingresa la orden en el mercado, los yuanes se acreditan en el corresponsal indicado por el banco comercial y desde allí van a la cuenta del proveedor. ICBC, que también formó parte de la reunión virtual, funciona como agente de clearing, sin el banco comercial no tiene su propio compensador.