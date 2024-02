Importaciones: el FMI reveló más datos sobre la deuda comercial y apuntó a "graves desvíos"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) puso énfasis en la presión que generó la demanda de divisas del sector importador sobre las reservas del Banco Central (BCRA), en el marco de la sequía histórica de 2023, en su último staff report, donde advirtió sobre la necesidad de "deshacer gradualmente estas obligaciones" para normalizar los flujos comerciales .

En el documentó que se difundió tras hacer efectivo el giro de u$s 4700 millones a la Argentina, el organismo describió que se está implementando un plan de estabilización "para corregir graves desvíos de políticas en los últimos trimestres de 2023".

Entre otras definiciones, el reporte técnico, confirmó que el ministro de Economía, Luis Caputo, se comprometió a remover el esquema cambiario preferencial para exportadores que les permite liquidar el 80% a valor del dólar oficial y un 20% por el contado con liquidación en junio del 2024.

Además, se fijó en diciembre "o antes, según lo permitan las condiciones", el fin del Impuesto PAIS, que alcanza con una tasa de 17,5% las importaciones.

Endeudamiento pasado y pagos urgentes

Tras el relevamiento del último trimestre de 2023, el FMI se refirió al sobreendeudamiento de los importadores durante el gobierno anterior y la estrategia de la nueva administración para "deshacer gradualmente estas obligaciones acumuladas heredadas y normalizar los flujos comerciales".

"En el contexto de un tipo de cambio sobrevaluado, el monto de la deuda de los importadores creció a alrededor de 60 mil millones de dólares en septiembre, aproximadamente 30 mil millones de dólares más que el promedio histórico reciente , y la mayor parte del aumento estuvo relacionado con las importaciones de bienes", destacó.

El stock total de deuda comercial aumentó u$s 26.800 millones en 9 meses, entre diciembre de 2021 (u$s 30.400 millones) y septiembre de 2023 (u$s 57.300 millones), con los bienes (u$s 22.300 millones) por encima de los servicios (4.500 millones).

El volumen promedio de deuda pasó de representar el 40% del total durante 2017 - 2019 al 60 % en 2023, principalmente por préstamos a corto plazo intercompany, "sin ningún aumento en la exposición al sector financiero interno".

Alrededor del 60 % de la deuda (u$s 34.100 millones) estaba en manos de empresas del mismo grupo (en forma de IED), y la mayor parte del resto fue proporcionada por exportadores extranjeros a través de crédito comercial.

Sobre los sectores que mayor presión ejercen sobre las reservas del BCRA, el staff report describe que u$s 26.900 millones responde n a la demanda de la industria manufacturera; u$s 3800 millones, la minería; u$s 12.600 millones, bienes finales (comercio) y u$s 13.900 millones otros productos.

En cuestión de plazos de pago, hasta septiembre de 2023, casi el total del volumen (u$s 47.000 millones) se vincula a compromisos inmediatos o de hasta 3 meses.

El último relevamiento oficial arrojó que la deuda total de los importadores asciende a u$s 42.600 millones, cerca de u$s 15.000 millones por debajo a la proyección que se había realizado hasta diciembre. La diferencia, según explicaron fuentes oficiales, parte de la cancelación que realizaron distintas firmas con medios de pago alternativos - sin acceso al MULC- .

Nueva estrategia

Por último, el organismo avaló la estrategia que dispuso la administración del tándem Milei - Caputo para hacer frente al desendeudamiento: el Bono para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal), pensado para el sector importador. "Se espera que la demanda provenga principalmente de grandes empresas y multinacionales ", destacó el FMI.

Luego de remontar las suscripciones en las últimas ruedas y cubrir el monto máximo de la Serie 1 por u$s 5.000 millones, la autoridad monetaria confirmó el lanzamiento de las Series 2 y 3 por u$s 2.000 millones y u$s 3.000 millones, respectivamente.

Las próximas ediciones darán prioridad a las empresas del segmento MiPyME que se hayan registrado en el Padrón de Deudas Comerciales por Importaciones con Proveedores del Exterior.