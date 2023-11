Importaciones: a pesar de la falta de dólares, suman u$s 64.000 millones y es el segundo mejor registro en 5 años

Las importaciones perforaron en octubre los u$s 6000 millones y cayeron 10% anual y 4% en comparación con septiembre, según datos preliminares que maneja el Gobierno. En medio de la escasez de divisas, las restricciones para pagar y la caída de la actividad, las comprar al exterior totalizan u$s 64.000 millones entre enero y octubre y, si bien caen 9,5% interanual, alcanzan el segundo mejor registro del último lustro.

En octubre, las importaciones totalizaron algo menos que u$s 5900 millones, aunque se canalizaron a través del MULC pagos por unos u$s 4000 millones. En otras palabras, casi un tercio del total se financió. El mes pasado, cruzado por elecciones, incertidumbre cambiaria, freno en la actividad y restricciones en la oferta de energía,

Insumos y actividad

La adquisición de bienes intermedios (insumos para la producción) fue algo inferior a los u$s 2100 millones, con una caída del 11% anual y algo superior al 8,5% contra septiembre. Según economistas que siguen temas industriales, las empresas frenan producción por dificultades en el acceso insumos o ralentizan la adquisición de insumos ante el freno de la actividad económica y las expectativas de una recesión más prolongada. "En octubre varias ramas industriales redujeron su actividad por falta de insumos, según indicadores sectoriales", indicó EPyCA Consultores.

La industria apela a más deuda comercial para sostener la compra de insumos.

La importación de alimentos para la industria (soja, sobre todo) fue por casi u$s 260 millones y es el único subrubro que registra un aumento anual, aunque también cayó contra septiembre.

Maquinaria

La compra de bienes de capital superó los u$s 1000 millones y fue casi 6,5% inferior a la de septiembre, pero con una mejora interanual. La adquisición de piezas y partes de bienes de capital, que aumentaba casi 8% acumulado en 9 meses, fue 2% superior a la de octubre de 2022 pero cayó casi 18% mensual, hasta algo más de u$s 1250 millones.

La importación de bienes de consumo cayó casi 6% mensual y 6% anual, en línea con los registros de los meses previos. Las operaciones fueron inferiores a los u$s 570 millones. La compra de automóviles 0 km, por casi u$s 220 millones, aumentó 7% anual, pero fue 43 por ciento inferior al registro de septiembre.

El impacto de la sequía

Hasta septiembre, las comprar al exterior acumulaban una caída del 10,1% interanual, mientras que las exportaciones se derretían 24%. Según los datos que salen de despachos oficiales, el 70% de la caída de las importaciones en el acumulado anual a octubre se explica por la mejora en la balanza energética.

El gasoducto Néstor Kirchner, clave para revertir la balanza energética.

Al balance cambiario le faltan más de u$s 20.000 millones por la sequía. El saldo comercial negativo era de casi u$s 6700 millones, contra un superávit de u$s 2600 millones registrado en nueve meses de 2022.

El Gobierno apeló a una madeja de regulaciones y políticas para tratar de sostener la actividad económica en este contexto de escasez crónica de divisas. La más efectiva de ellas fue la que llevó las empresas a aumentar sus niveles de deuda comercial.

Según datos del Banco Central, hasta septiembre, la deuda comercial trepaba a u$s 54.000 millones anuales, de los cuales u$s 43.000 millones corresponden a financiamiento para pagar bienes y los u$s 11.000 millones restantes, a servicios. Según Romano Group, el stock de deuda comercial es 150% superior al promedio anual de la deuda registrada entre 2007 y 2021.

En septiembre, casi cuatro de cada diez dólares importados se financiaron. El mes pasado, se postergaron pagos por casi u$s 2000 millones. De acuerdo con distintos testimonios de empresas grandes y, sobre todo, pymes sin espalda financiera, las cadenas de pago con proveedores del exterior están al límite.

El Indec publicará los datos de intercambio comercial de octubre el próximo viernes 17.