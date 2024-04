¿La baja de precios pegó en el ingreso de dólares? El efecto sobre un sector clave

La balanza energética de febrero registró un superávit de u$s 558 millones a pesar de la caída interanual de las exportaciones en un 3,2%, arrastradas por los menores precios. Las ventas alcanzaron u$s 718 millones, mientras que las importaciones fueron por u$s 160 millones en el mes.



Las menores exportaciones fueron superadas por el recorte a las importaciones en un 73,9% en comparación con el mismo mes del año anterior, según se desprende del último reporte del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi (IEA).

Para 2024, la consultora Economía y Energía espera que la balanza energética alcance un superávit de u$s 4.000 millones a raíz del aumento de la producción de crudo, los menores precios internacionales del gas natural licuado y el aumento de la capacidad de transporte del gas natural desde la cuenca neuquina.

Qué pasó en el primer bimestre.

En el primer bimestre del año, según el relevamiento de la consultora Economía y Energía, el saldo comercial energético fue de u$s 971 millones, a raíz de una suba de las exportaciones del 5,4% interanual y de una caída del 65% de las importaciones. En este sentido, el IEA agregó que las cantidades exportadas en lo que va del año aumentaron un 16,5%, pero los precios cayeron un 9,2%. En el caso de las importaciones, las cantidades se desplomaron un 61% y los precios un 10,3%.

A pesar de haber reportado un déficit en el mes de febrero y revertir el superávit alcanzado en enero, el comercio exterior de energía eléctrica también cumplió un rol central: las exportaciones en el primer bimestre crecieron un 5581% mientras que las importaciones se contrajeron en un 70%, según Economía y Energía.

Exportaciones de febrero.

Medido en cantidades, en febrero se exportó 0,1% más de combustible y energía en la comparación interanual, pero los precios de exportación se redujeron un 2,6%, lo que derivó en un recorte del valor exportado del 3,2% contra el año anterior. Las importaciones de combustibles y lubricantes tuvieron la dinámica contraria: mientras que se redujeron un 74,4% en cantidades, sus precios tuvieron un aumento del 2,9%. Así, el valor importado se desplomó un 73,9%.

El precio del barril de petróleo brent en febrero fue un 3,2% superior al de enero pero un 2,5% inferior al registrado en el mismo mes del año pasado, mientras que en el caso del WTI subió 4% contra enero pero cayó 0,5% contra febrero de 2023.

El barril argentino del tipo escalante subió 1,5% contra enero y perdió 0,4% contra febrero de 2023.

En el caso de las importaciones de GNL no existieron cotizaciones para el mes ya que no se registraron compras, mientras que el precio del gas natural de boca de pozo fue un 3,2% superior al de enero, pero un 13,5% inferior al de febrero de 2023.