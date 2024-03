Balanza energética también dio superávit: los factores que suman dólares y lo que viene

La balanza energética argentina fue superavitaria en enero por u$s 390 millones, según un informe de la consultora Economía y Energía. Esto se debió al aumento de las exportaciones en un 10% en comparación con el mismo mes del año pasado y una caída de las importaciones en la variación interanual de un 58,8%.



Medido en dólares, las exportaciones de energía alcanzaron los u$s 677 millones, mientras que las importaciones fueron por u$s 287 millones. Así, el saldo de enero de 2024 fue positivo contra el resultado del mismo mes de 2023, cuando el déficit fue por u$s 82 millones, pero se ubicó en niveles similares a los alcanzados en diciembre. Vale destacar que, sin embargo, se mantiene por encima del superávit registrado en los cuatro meses anteriores.

Las importaciones de energía venían mostrando una tendencia a la baja, a pesar del repunte que se graficó desde septiembre, mientras que las exportaciones mostraban un desempeño sostenido.



Qué explica el superávit

Según explicó el director de Economía y Energía, Nicolás Arceo, a este medio, "el aumento de las exportaciones se explica por el crecimiento de la producción de petróleo", mientras que por el lado de las importaciones, la baja explica que esto responde a "la disminución de los precios internacionales, la mejora hídrica y el aumento en la capacidad de transporte de gas natural".

Los aumentos de producción de petróleo se deben en gran parte a la suba de la producción no convencional, que en enero fue un 21,4% mayor al mismo mes del año anterior.

En el caso del gas natural, en ese mismo mes las importaciones se contrajeron en un 34% medido en dólares, siendo que la reducción en el precio fue del 4%.

Darío Martínez, exsecretario de Energía, sumó otra dimensión a la explicación sobre el resultado de la balanza energética: "Es producto directo de la política energética y las medidas que se adoptaron durante nuestra gestión, y las obras que se planificaron y ejecutaron. En materia gasífera, con la implementación del Plan Gas.Ar se puso a producir a pleno Vaca Muerta, generando récords mensuales crecientes de producción hasta el presente, cuando la producción nacional venía con un declino pronunciado del 8% anual acumulativo. Este aumento de la producción, sumado a la ejecución del primer tramo del Gasoducto Néstor Kirchner y sus obras complementarias, permitieron que desde el año pasado, hasta 15 Millones de m3 diarios de gas argentino a un valor de u$ 3.50 el MMbtu reemplazara GNL importado a valores que variaron entre u$s 12 y u$s 15 el MMbtu".

Respecto de la producción de petróleo, agregó que se alimentaron procesos de inversión y producción "que saturó los oleoductos existentes batiendo récords mensualmente, camino que hoy perdura". Destacó además la reactivación de los oleoductos Transcordillerano que permitió exportar hasta 40 mil barriles diarios hacia Chile y que está en ampliación para alcanzar los 70 mil, el Oldelval que está en ejecución y permitirá llevar crudo desde Neuquén hacia Bahí Blanca y el Duplicar Plus que en abril culminará su segunda etapa.

En el mismo sentido se expresó Juan José Carbajales, titular de la consultora Paspartú especializada en hidrocarburos: "El resultado positivo de enero no se debe a ninguna acción del Gobierno, que aún no pudo plasmar sus políticas en normas positivas. Responde, antes bien, a la productividad de Vaca Muerta, la ampliación de la red de oleoductos por parte de la industria, la construcción del gasoducto Nestor Kirchner, las exportaciones de crudo y las del Plan Gas.Ar. Desde hace un año se visualizaba que, cualquiera fuera el resultado electoral, esta trayectoria ya estaba trazada".

Energía eléctrica

"Disminuyeron las ventas de combustibles de naftas y gasoil que reducen las importaciones también, pero lo central es la caída en las importaciones de gas natural y gasoil para la generación de energía eléctrica", agregó Arceo.

En este segmento, la energía eléctrica vio la recuperación a través de la suba de la generación hidráulica y la nuclear, que explicaron gran parte de la suba del 3,9% interanual para el mes. Esto explicó que Argentina exportara energía eléctrica en enero, en especial a Brasil, y recortara la importación en casi un 90% en la variación interanual.

Respecto de la menor demanda, Economía y Energía detalló que el aumento de los precios en surtidor condujo a una reducción de la demanda del 6,1% interanual en enero, y agregó que la disminución de la brecha en los precios de los combustibles con los países limítrofes hizo que se contrajera la demanda en las localidades fronterizas.

Qué se puede esperar

Arceo destacó que la tendencia puede mantenerse: "La baja de importaciones es estructural y obedece a la mejora en la situación hídrica y al aumento en la capacidad de evacuación de gas natural desde la cuenca neuquina".

En el mismo sentido, Martínez agregó que, si el Gobierno completa la reversión del Gasoducto Norte, cuyos contratos firmó hoy la empresa Energía Argentina, "se dará otro paso para remplazar hasta 14 millones de m3 diarios en invierno de gas importado Boliviano o GNL por gas producido en Vaca Muerta". Suma además que YPF inició un nuevo oleoducto que será similar al de Oldelval.

Carbajales agrega: "Sobre la actual Administración se pueden advertir dos fenómenos, uno positivo y otro negativo. El primero, que todas las "bases" desregulatorias que quiere imponer traccionan la inversión, puesto que el destino de los volúmenes excedentes será la exportación. El fenómeno negativo, por su parte, radica en que hay mayores volúmenes disponibles por la palpable recesión que afecta a la demanda local".