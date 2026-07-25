El Ministerio de Economía y Finanzas aseguró en un comunicado que el aumento de aranceles dispuestos por Estados Unidos para Uruguay y otros países no afectará a la mayor parte de los productos nacionales que ingresan a ese mercado. Según el comunicado oficial, más del 75% de las importaciones estadounidenses de productos uruguayos quedarán exceptuadas de la nueva normativa.

Según el texto “el gobierno de Estados Unidos impuso nuevas acciones en el marco de investigaciones realizadas conforme a la Sección 301 a 60 países, entre los cuales se encuentra Uruguay. El texto de la sentencia, divulgado el jueves 23 de julio, establece que Uruguay pasará de 10% a 12,5% en algunos productos. Sin embargo, el gobierno aclara que el 77,5% de las importaciones de Estados Unidos a productos uruguayos están exceptuados de la nueva tarifa”.

El presidente Yamandú Orsi fue consultado sobre el tema en rueda de prensa y sostuvo que la decisión “se veía venir” y que está vinculada a la preocupación de Estados Unidos por la producción asociada al trabajo forzoso. De todos modos, el mandatario permanece cauto sobre el tema.

“Lo positivo es que afecta a una quinta parte de nuestras exportaciones; por supuesto los servicios no, es sobre los bienes, y sobre ellos podemos decir que nuestros productos más importantes no son afectados”, señaló Orsi.

De acuerdo con el Ministerio de Economía, el 77,5% de las exportaciones uruguayas a Estados Unidos quedaría fuera del nuevo arancel: carne bovina, la pasta de celulosa, la madera y las naranjas.

En cambio, los productos que sí se verán alcanzados por la suba arancelaria incluyen sebo bovino, productos químicos, madera para construcción, mandarinas, soja y miel.

EFE

El gobierno asegura que continuará trabajando para reducir el impacto sobre los sectores afectados. En ese sentido, Economía destacó que en el marco del Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida se incorporó un artículo que prohíbe la importación de productos que hayan sido producidos utilizando trabajo forzoso o infantil.

La resolución estadounidense genera preocupación en algunos sectores exportadores, aunque el gobierno procura transmitir que el efecto global sobre el comercio bilateral será limitado. Estados Unidos es uno de los principales destinos de las ventas uruguayas al exterior, por lo que cualquier modificación arancelaria es seguida de cerca tanto por las autoridades como por los operadores privados.