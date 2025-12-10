Miguel Urus, socio a cargo de PwC; Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y Christian Findling, director general de El Cronista

El proyecto Argentina GNL es, sin duda alguna, el anuncio de inversión más importante en la historia del país. La construcción una planta licuefactora de gas, que demandará u$s 30.000 millones de inversión era la pieza que faltaba para que Vaca Muerta, segunda reserva mundial de gas no convencional, se desarrollara en todo su potencial. Y la decisión de la petrolera estatal YPF y, particularmente, de su presidente y CEO, Horacio Marín, fue una de las claves para que la iniciativa empezara a cobrar forma.

Este logro por sí mismo bastó para que Marín recibiera hoy el premio al CEO del Año, que otorgan por El Cronista, la revista Apertura y PwC Argentina desde hace ya 13 años. El ejecutivo fue elegido por el voto de más de 150 CEO de empresas de todas las industrias.

“Quiero agradecer antes que nada al presidente Javier Milei. Primero por la transformación que está haciendo en el país, pero también por haberme dado la oportunidad de de encabezar este desafío”, dijo Marín, visiblemente emocionado, tras recibir el galardón de manos de Miguel Urus, socio a cargo de PwC Argentina, y de Christian Findling, director general de El Cronista, frente a los más de 200 invitados al cóctel realizado en el salón Félix del hotel Four Seasons.

Marcelo Mindlin, de Pampa Energía; Horacio Marín, de YPF, y Diego Fenoglio, de Rapanui Celeste Alonso

El presidente de YPF agregó en su lista de agradecimiento a toda la gente de YPF. Además, destacó la fuerza que los colaboradores de la petrolera estatal ponen en su trabajo diario para lograr que la Argentina exporte u$s 30.000 millones de gas en 2030.

Consolidar el GNL

“El año que viene en YPF vamos a trabajar para que se consolide el GNL. Nuestro objetivo es llevar el proyecto a 18 millones de toneladas en vez de 12 millones, como está previsto. Creo que es lo que necesita el país”, señaló Marín.

Antes que él, al inicio de la ceremonia, se proyecto un video con las palabras de la ganadora del premio CEO Innovadora, Leticia Fenoglio, CEO y cofundadora de Rapanui. La empresaria no pudo estar presente porque estaba de viaje en Valencia, ciudad donde la compañía tiene una las plantas de producción de su producto estrella Franui.

“Innovar es parte de nuestro ADN como empresa”, dijo la empresaria. Franui, creado en 2013, fue lanzado en los mercados internacionales en 2020. Hoy ya está presente en más de 40 países y es un éxito de ventas internacional.

Para recibir el premio en su lugar subió al estrado su padre, Diego Fenoglio, fundador de Rapanui. La estatuilla fue entregada por Florencia Pulla, editora general de El Cronista.

Orgullo de padre

“Estoy orgulloso por recibir este premio en nombre de mi hija. Este es un reconocimiento a la lucha apasionada que tenemos hace más de 20 años para construir una compañía”, dijo Fenoglio, heredero de una tradición chocolatera con casi 80 años de trayectoria en Bariloche.

Florencia Pulla, editora general de El Cronista; Diego Fenoglio, cofundador de Rapanui, y Miguel Urus, socio a cargo de PwC Celeste Alonso

El empresario destacó también que una de sus mayores satisfacciones como empresario es ver que los productos que hacen le llevan alegría a la gente: “Lo vemos cuando los chicos y los grandes prueban nuestros chocolates, los helados y también el Franui”.

El tercer galardonado de la noche fue Marcelo Mindlin, CEO de Pampa Energía, que recibió el premio a la Trayectoria de manos de Urus y de Hernán de Goñi, director periodístico de El Cronista. Su compañía, un jugador relevante en el sector energético, festejó recientemente sus primeros 20 años con una multitudinaria fiesta en el Hipódromo de Palermo.

“Cuando me dijeron que me daban el premio a la trayectoria medio como que me ofendí. Me sonó a viejazo”, bromeó Mindlin.

Miguel Urus, socio a cargo de PwC; Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, y Hernán de Goñi, director periodístico de El Cronista Celeste Alonso

Ya más en serio, reconoció que carga con un larga historia que da cuenta de una trayectoria en el mundo empresario, desde sus orígenes con IRSA hasta la fundación de Pampa en 2005.

Mindlin destacó que este no es el primer premio que recibe de El Cronista. Además de haber sido elegido CEO del Año en 2017, el empresario fue el ganador de un concurso organizado por el diario en 1989, con un trabajo sobre el mercado de capitales. “Gracias a esa distinción, pude hacer un máster en el CEMA”, recordó.