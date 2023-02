Hizo campaña contra Macri por la inflación y su pronóstico de 2019 se volvió en contra

Mientras tres millones de personas viajaban por el país para aprovechar el fin de semana XL de Carnaval, con mi familia nos quedamos en casa. Cuestiones de salud y laborales nos empujaron a ordenar alacenas y cajones a una semana del inicio de clases. En un viaje al pasado nos topamos con la inflación.

El próximo 27 será el UPD de mis hijas. Les alcanza una mínima cartuchera para todo lo necesario. Una de las dos separó reglas, transportadores y escuadras sin estrenar con el objetivo de regalarlas. Con paciencia la otra probó resaltadores y separó lápices.

En el fondo de un cajón encontramos cajas de crayones sin usar y también una caja con una docena de lápices. Son largos y de colores brillantes. Para más datos son ecológicos, sin madera, e industria nacional. "Somos la marca líder en elementos de escritura" promociona Filgo su catálogo escolar.

Sobre el cartón todavía está pegada la etiqueta con la que me enviaron los lápices junto a un kit de otros artículos. En verde dice "hoy" y debajo con marcador negro el precio: $79. En rojo dice "2023" y también en rojo el precio para este año: $ 276,21.

La estimación la hizo el equipo del intendente Fernando Espinoza en 2019, en el inicio del ciclo lectivo y como anticipo de la campaña electoral. En letras mayúsculas color azul y con un solo signo de admiración alertó: "Mirá si se quedan 4 años más!"

La caja de lápices que tres años y medio atrás se vendía a $ 79 hoy se vende a $ 710





UNA CARRERA CONTRA LA INFLACIÓN

El kit fue parte de la estrategia que apeló al bolsillo de los argentinos. Era abril y el peronismo matancero organizó una feria de productos en Plaza del Cañón, en Lomas del Mirador.

La particularidad del evento fue que cada puesto se presentaba dividido en dos. De un lado se promocionaban los productos con los precios de aquel momento. Del otro lado había carteles con la proyección para este año, 2023, como amenaza de lo que sucedería con la economía en caso de que Juntos por el Cambio se impusiera a nivel nacional y gobernara otro mandato completo.

En aquel momento Espinoza recorrió la feria junto a la intendenta Verónica Magario, actual vicegobernadora. "Estamos trabajando para cambiar esta terrible crisis económica que estamos viviendo", señalaba el entonces diputado nacional, hoy intendente y presidente del Congreso del PJ de Buenos Aires.

Como periodista recibí un kit para reflejar el planteo en mi columna de entonces que publicaba en forma diaria en Infobae. La caja incluía una tijera pequeña, pegamento transparente, un bloc de hojas rayadas, sacapunta, goma de borrar, una lapicera y un lápiz negro además de la caja Filgo .

Salvo los lápices, el resto de los productos tenían las etiquetas en blanco para que cada cual hiciera su chequeo. El lápiz negro tenía un valor de $ 9.30 y una proyección de $ 32.49. El repuesto de 480 hojas para carpeta costaba $ 1223.

Aquella nota tenía publicada una foto con el precio del kilo de manzana deliciosa (la roja). En abril 2019 costaba $ 45 y se proyectaba $ 157. Entre otros pronósticos el kilo de pan que se vendía en la feria a $ 40 se proyectaba a $ 139; una cajita de saquitos de café de $ 70 se anticipaba a $ 244; el kilo de cuadril se vendía a $ 625.86 y el litro de aceite a $ 95 con un cálculo futuro de $ 332 para el 2023.





UN PRONÓSTICO QUE FALLÓ

Las elecciones no las ganó Juntos por el Cambio sino Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Qué hubiera sucedido si se imponía Mauricio Macri-Miguel Angel Pichetto nunca lo sabremos. Si aceptamos el pronóstico agorero matancero el ajuste podría haber sido brutal y la inflación mayor. Quizás Espinoza se equivocó y Macri hubiera tenido una inflación muy superior a la que proyectó.

¿Qué ocurrió finalmente? ¿Alguien recuerda el kit y aquella campaña? Una servidora, guardadora compulsiva de cosas que considero útiles. No hace falta ser economista para saber que hay inflación. El dato, que no es de color, es que efectivamente Espinoza equivocó su pronóstico.

Una caja igual con los mismos lápices que se vendía a $ 79 hoy no se vende a $ 276 sino que ronda los $ 339 en mayoristas. Por unidad el precio es aún mayor . En librerías su precio varía entre ofertas por $ 449 y los $ 695. En Mercado Libre se pueden conseguir con un precio inicial de $ 635, $ 710, $ 764 o hasta $ 1100 en 6 cuotas de $ 183.33.

En honor a la verdad, no guardé el dato de las marcas de hojas y otros artículos (aceite, café, etc) para hacer la comparación real. Si el lápiz negro exagonal fuera Filgo (no se ve en la foto que saqué), en lugar de los $ 32.49 proyectados, hoy ronda los $ 49.17; el kilo de cuadril se aproxima a los $ 2200 (puede ser más y también menos según el corte y calidad); el pan se vende a $ 500 y las manzanas también, como mínimo, por kilo.