Tras una mañana de reuniones en el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del Grupo de los 20 (G20), el equipo económico argentino, encabezado por Luis Caputo y el presidente del BCRA Santiago Bausili, el ministro de Economía cruzó a la sede del Banco Mundial (BM) junto con Ajay Banga, el presidente de la entidad. “El Grupo Banco Mundial está trabajando en una garantía de hasta US$2.000 millones para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional”, confirmó la entidad, como reveló El Cronista. “En las Reuniones de Primavera, el Grupo Banco Mundial reafirmó su sólido apoyo a los esfuerzos de reforma de Argentina para fortalecer las condiciones para el crecimiento, la inversión y la creación de empleo, incluidas medidas para mejorar las condiciones de financiamiento y reforzar la confianza de los mercados y los inversores”, agregó el comunicado del Banco Mundial. La operación propuesta está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial. Como detalló este medio, no es la única entidad con la que se busca instrumentar este sistema. Se suman el BID y la CAF en las reuniones que tiene previstas Caputo esta semana en Washington DC. El Gobierno busca garantías por u$s 3000 millones para instrumentar una operación con fondos de inversión. Según explicaron desde uno de los bancos que participó de la conferencia del equipo económico en el Park Hyatt organizado por el JP Morgan, esto permite reunir el doble de los fondos ante los organismos privados. De esta forma, el Gobierno asegura el pago de u$s 4300 millones con los bonistas privados de julio. En el equipo económico sostienen que con estas vías alternativas pueden despejar los vencimientos de los próximos 18 meses.